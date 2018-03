Intervento per Schwarzenegger L' attore operato a cuore aperto

Paura per Arnold Schwarzenegger - Intervento d'urgenza a cuore aperto : intervento d'urgenza a cuore aperto per Arnold Schwarzenegger. L'attore 70enne ed ex governatore della California, secondo quanto riporta il sito Tmz, era stato ricoverato in una clinica di Los Angeles per la sostituzione di una valvola cardiaca. Ma qualcosa deve essere andato storto e si è deciso di intervenire. Non si tratta della prima operazione di questo genere, già nel 1997 Schwarzy si era sottoposto a un intervento simile.

Bimba di 4 anni e mezzo muore di talassemia : aperta inchiesta per omicidio. Dall'Intervento alla morte in 9 mesi : Morì lo scorso 15 marzo al Policlinico di Catania: aveva solo 4 anni e mezzo . La Procura della Repubblica del capoluogo etneo ha aperto una inchiesta sulla morte, avvenuta il 15 marzo scorso nel ...

Problemi Fortnite per Sniper Shootout e XP - l’Intervento di Epic Games : Il successo costantemente in espansione di Fortnite non concede nemmeno un attimo di pausa ai ragazzi di Epic Games: lo studio al lavoro sul fortunato survival game è infatti costantemente impegnato nel migliorare il proprio pargoletto, al fine di concedere ai propri utenti la miglior esperienza ludica possibile. Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come si suol dire, e d è proprio questo il caso dell'ultimo aggiornamento di ...

“Devo operarmi - è vero”. L’annuncio di Papa Francesco che ha sorpreso i fedeli. Le parole del pontefice : ecco perché dovrà sottoporsi all’Intervento : Le condizioni di salute di Papa Francesco erano state oggetto di discussione tanto sui social quanto sui quotidiani nel corso degli scorsi mesi. C’è chi aveva visto della stanchezza nelle ultime uscite pubbliche del pontefice e chi, preoccupato, si era chiesto se non ci fosse qualcosa di più. Indiscrezioni, queste ultime, sempre smentite dalla chiesa, anche se ora è arrivata la conferma che Bergoglio dovrà sottoporsi a ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Bari - emergenza cinghiali. Opposizione vuole ordinanza sindacale : 'Subito Intervento per tutelare i cittadini' : 'A Bari si ignora il problema o si effettuano interventi inefficaci'. Sull'emergenza cinghiali i consiglieri comunali Giuseppe Carrieri, Michele Caradonna, Fabio Romito e Michele Picaro tornano all'...

Mps - portavoce Mef : nessun motivo per Intervento sul capitale - ... : Il ministero dell'Economia, azionista di controllo di Banca Mps , BMPS.MI, con quasi il 70%, non vede motivi che portino a un nuovo intervento sul capitale dell'istituto, dato che la realizzazione del piano industriale ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell’Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l’Intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono : 1/10 ...

Hamsik resta in dubbio per il Sassuolo : c'è di mezzo un Intervento alle tonsille : Due, secondo il Corriere dello Sport , i problemi da affrontare: quello ai flessori e un intervento , di routine ma comunque fastidioso, alle tonsille

Lavoro - la provincia di Latina leader in Italia per lo sviluppo e il lavoro : l'Intervento di Zingaretti : Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti commentando i dati Istat riportati ieri in merito alla sviluppo dell'economia e del lavoro in tutte le province Italiane. ...

L'esperto : l'Intervento di Cambridge Analytica nelle elezioni in tutto il mondo - : Su questa società si poteva investigare in diversi punti del mondo. Ma non si farà, non è interessato nessuno. Ecco se fossero in qualche modo collegati alla Russia, ecco, allora sì, orrore, orrore. ...

Deruta " L'incontro 'Bullismo e cyberbullismo - parlamene tu!" si trasforma in un dialogo aperto grazie all'Intervento di "Anna" che parla ... : Canuti: "Presto una serie di incontri rivolti alle famiglie per conoscere e sconfiggere questo fenomeno" , UMWEB, Perugia " Un argomento sempre più alla ribalta delle cronaca, contro il quale non va mai abbassata la guardia. Oggi sono stati i ragazzi della scuola secondaria di primo grado Goffredo Mamelli di Deruta a parlare di "Bullismo e cyberbullismo, palamene ...

Palermo : da Cgil appello a Orlando per Intervento su Amap - assunzioni e nuovo cda : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - Un intervento del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per definire al più presto le assunzioni dei 198 lavoratori ex Aps e convocare l'assemblea degli azionisti dell'Amap per il rinnovo di cda e consiglio sindacale. Ad avanzare la richiesta sono Cgil e Filctem. "Il sind

Pd - il durissimo Intervento del giovane militante : “Elettori hanno votato M5s per liberarsi di sistema marcio - chiediamo scusa” : Nicholas Ferrante ha 21 anni, arriva dalla provincia di Avellino e ha preso la prima tessera del Partito democratico a 17 anni. È il suo uno degli interventi più applauditi all’assemblea di ‘Sinistra Dem‘, la corrente Pd che fa capo a Gianni Cuperlo, che nella sede nazionale del partito a Roma, ha riunito militanti e dirigenti, tra cui Andrea Orlando, il neo iscritto Carlo Calenda ed il segretario Reggente Maurizio ...