“Intervento d’urgenza!” L’amato attore in sala operatoria Proprio lui | tradito dal suo

caffeinamagazine

: Paura per Arnold Schwarzenegger, intervento d'urgenza a cuore aperto - msn_italia : Paura per Arnold Schwarzenegger, intervento d'urgenza a cuore aperto - EddyErre : Assolutamente no...lui è immortale... susu ?? - SpyTwins : #arnoldschwarzenegger, intervento d'urgenza: 'Operazione a cuore aperto' -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Una carriera brillante, piana di svolte e di colpi di scena. Sicuramente è uno degli attori più amati in assoluto, i suoi film infatti sono sempre stati campioni al botteghino. Di strada ne ha fatta molta, nato da una famiglia povera austriaca si dedica prima al culturismo e poi al cinema, fino ad arrivare alla politica. Arnold Schwarzenegger sta vivendo in queste ore momenti di grande preoccupazione. L’ha infatti subito un intervento chirurgico d’urgenza a cuore aperto. È quanto riferisce il sito americano Tmz. Secondo fonti collegate all’ex governatore della California, 70 anni, sarebbe stato ricoverato giovedì al Cedars-Sinai di Los Angeles per sostituire una valvola cardiaca. Nel corso dell’operazione, che a quanto risulta sarebbe di tipo ancora sperimentale, ci sono state complicazioni. I medici erano preparati al caso in cui la sostituzione della valvola cardiaca ...