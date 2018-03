Inter | Spalletti | Sabatini? Spiace Io l' anno prossimo sarò ancora qui

Spalletti : 'Sarò io l'allenatore dell'Inter il prossimo anno' : MILANO - ' Non sono in scadenza. Oggi sono venuti i dirigenti per preparare la tournée estiva della squadra negli Stati Uniti. Saro' l'allenatore dell'Inter il prossimo anno ': cosi' Luciano Spalletti ...

Inter - Spalletti in conferenza stampa : il futuro - il mercato e possibili ritorni a sorpresa : L’Inter si prepara per la gara di campionato contro il Verona, in conferenza stampa il tecnico Luciano Spalletti dà indicazioni su presente e futuro: “Battere il Verona è il miglior allenamento mentale per il Derby, io sono abituato a fare una cosa per volta”. Sulle dimissioni di Sabatini: “E’ normale che abbiano fatto rumore, personalmente mi è dispiaciuto molto, io lo vedo come un samurai del calcio che lotta per ...

Inter-Hellas Verona - Spalletti LIVE : 'Allenerò qui il prossimo anno. Sabatini? Dispiace' : Ripartire dal netto successo ottenuto al Ferraris contro la Sampdoria per riprendere il cammino Champions: obiettivo chiaro in casa Inter in vista della sfida contro l'Hellas Verona, match che si ...

Inter - Ligabue incontra Spalletti : ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano : Un ospite di spessore ad Appiano Gentile per l'Inter di Luciano Spalletti. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e noto Interista: Luciano Ligabue. Luciano & Luciano, come annunciato dall'Inter su Twitter. Foto, sorrisi e regali per Ligabue, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...

Probabili formazioni / Inter Verona : i dubbi di Spalletti. Diretta tv - orario e ultime novità live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Verona: Diretta tv e le ultime novità del match di Serie A. Per la sfida casalinga Spalletti dovrebbe confermare gli 11 visti in campo con la Sampdoria.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Inter - il doppio azzardo di Spalletti ha pagato : Quelli sembravano azzardi si sono rivelate mosse vincenti ed è proprio su questo punto che si concentra l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'Avendo constatato che la squadra rispondeva con ...

Inter - ecco Spalletti 2.0 : bastone - carota e fantasia : "Il cambiamento l'ho visto prima della partita contro il Benevento". Luciano Spalletti ha battuto questo tasto prima e dopo la cinquina in casa della Samp. Ripensando a quei 70 minuti del Meazza in ...

Juve : Asamoah trova casa a Milano. Inter - Spalletti : Champions e rinnovo : Perché, come si legge sulla Gazzetta dello Sport , ormai si sente un giocatore dell'Inter, avendo accettato l'offerta che il d.s. Piero Ausilio ha avanzato a lui e al suo agente: Asamoah firmerà un ...

Inter-Spalletti - incontro per il rinnovo dopo il Torino? : L'Inter e Spalletti pensano alla possibilità di rinnovare il contratto che li lega fino al giugno del 2019. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come dopo le gare contro Verona, Milan e Torino le parti potrebbero incontrarsi per discuterne.

Inter - nodo rinnovo per Spalletti : il tecnico non ne fa una questione di soldi : Discorso accennato e poi messo da parte nel periodo di crisi. Tra l'Inter e Spalletti c'è la volontà di continuare insieme e come spiega il Corriere dello Sport , il quarto posto renderebbe automatico anche il rinnovo di contratto. 'l discorso prolungamento era stato accennato quando le cose andavano bene, ovvero fino a dicembre scorso, più a forma di ...

Inter - Suning apprezza Spalletti - ma senza Champions il tecnico rischia : Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come l'ex giallorosso, contrariamente ai suoi predecessori, sia stato bravo a tenere il gruppo compatto nei momenti più complicati della ...

Inter - Spalletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions. In Nazionale ci vorrebbe Ancelotti' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...

Inter - Spalletti : 'Italia - ci vorrebbe Ancelotti' : FIRENZE - 'Penso sia stato corretto dare la panchina d'oro ad Allegri, non solo per l'anno scorso ma anche per la continuità di risultati. Mi avrebbe fatto piacere se l'avesse vinta anche Gasperini, ...

Inter - Spalletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...