Inter | Ligabue incontra Spalletti | ad Appiano Gentile è Luciano & Luciano

sport.sky

: Secondo voi è un caso che l'@Inter abbia invitato @ligabue oggi, venerdì santo, ad Appiano Gentile? A me sembra una… - AndreaInterNews : Secondo voi è un caso che l'@Inter abbia invitato @ligabue oggi, venerdì santo, ad Appiano Gentile? A me sembra una… - FI69interista : @Inter @ligabue Doppio Luciano per un ??unico !!! - apetrazzuolo : INTER - Ligabue posa con Spalletti alla Pinetina -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Un ospite di spessore adper l'di. Un cantautore amato e apprezzato in tutto il mondo e notoista:, come annunciato dall'su Twitter. Foto, sorrisi e regali per, che ha assistito all'ultimo allenamento dei nerazzurri in vista ...