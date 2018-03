Inter | il doppio azzardo di Spalletti ha pagato

Forte esplosione in Lombardia : "Due caccia decollati per Intercettare aereo di linea fuori controllo". Doppio boato sentito a Bergamo - Varese e Milano : Paura e panico a Milano e dintorni. Tra allarmi di attacchi terroristici o terremoti, è spuntata la verità su quanto accaduto: due caccia si sono alzati in volo per intercettare un volo...

Inter-Lautaro Martinez - è fatta : le cifre dell’accordo. Clausola rescissoria da capogiro! Presentazione : tunnel con doppio tocco…(VIDEO) : INTER-LAUDARO Martinez- L’avevamo anticipato nella giornata di ieri, oggi possiamo dare un’ulteriore conferma. Lautaro Martinez è ormai un nuovo giocatore dell’Inter. L’attaccante argentino vestirà nerazzurro a partire della prossima estate. Accordo totale con il Racing sulla base di 25 milioni di euro. Come riporta “Radio Continental”, un agente del giocatore avrebbe svelato la futura Clausola ...

Juventus - GInter e Darmian per la difesa : doppio affare da oltre 30 milioni di euro : Juventus, Ginter E Darmian- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Matthias Ginter, difensore attualmente in forza al Borussia Monchengladbach. Alcuni emissari bianconeri hanno assistito all’ultimo incontro di campionato della formazione tedesca per valutare e consolidare l’interesse per il difensore. Il giocatore potrebbe lasciare la Germania ...

LIVE Sampdoria-Inter - cronaca e risultato in tempo reale : raddoppio per i nerazzurri : Al Var agirà Mazzoleni coadiuvato da Paganessi A tra poco con il LIVE Sampdoria-Inter Notizie sul tema Sampdoria-Inter, dove vedere il match in diretta tv e LIVE streaming oggi 18/03 Serie A, nuovi ...

Snowboard - colpo doppio di Roland Fischnaller! Trionfa a WInterberg e vince la Coppa del Mondo di PSL! : Roland Fischnaller realizza un’altra delle sue straordinarie imprese e conquista per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo di PSL (dopo quelle del 2013 e 2016). Il 37enne di Bressanone ha Trionfato nella terza ed ultima tappa di Winterberg, riuscendo così a superare nella classifica di specialità il russo Dmitry Loginov e andando a conquistare la Sfera di Cristallo. Fischnaller aveva dimostrato fin dall’inizio la sua grande forma, ...

DIRETTA/ Verona Inter Primavera (risultato live 0-2) streaming video e tv : Bettella trova il rddoppio : DIRETTA Verona Inter Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live della partita. Una delle tre capolista è ospite di una squadra che si deve salvare(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:23:00 GMT)

Milan-Inter - il doppio ex Crespo : 'Cutrone può diventare un fenomeno. Icardi è un leader' : Nel giorno della sfida tra Milan e Inter, Hernan Crespo presenta la gara di San Siro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport e lo fa puntando l'attenzione sugli attaccanti delle due squadre. "Se ...

Il doppio ex Crespo : 'Altra Inter con il pilastro Icardi : è già un leader. Cutrone ha tutto per diventare un fenomeno' : Parola al doppio ex di Milan e Inter, Hernan Crespo . Uno che in carriera ha fatto oltre 300 gol, in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo: non si è fatto mancare nulla, 'Valdanito'. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Crespo ha dichiarato: ' L'esplosione di Cutrone? Non sono mica un mago , ha appena cominciato a giocare in ...

Lazio - doppio Immobile : Verona battuto e Inter scavalcata al quarto posto : Era una partita importante, il posticipo della 25esima giornata per la Lazio . Non tanto per l'avversario, il derelitto Verona penultimo in classifica a 16 punti. Ma perchè le tre davanti , Napoli, ...

Diretta/ Genoa-Inter (risultato live 2-0) streaming video e tv : Pandev firma il raddoppio! : Diretta Genoa Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a Marassi l’anticipo per la 25^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 22:17:00 GMT)

Inter - Ausilio prima della gara contro il Genoa : il doppio annuncio su Icardi : Genoa ed Inter si stanno affrontando in un match molto importante per il campionato di Serie A, prima del match ai microfoni di Premium Sport Ausilio ha dato importanti indicazioni: “Di mercato non parlo, il patentino da allenatore non ce l’ho. Al di là degli scherzi e dei sorrisi che ci devono essere l’allenatore abbia voluto dire di finirla di parlare di mercato e di dare i giusti meriti a una squadra che fin qui ha fatto quello che le ...

Inter - possibile un clamoroso doppio addio a fine stagione Video : Il momento dell'#Inter non è certamente tra i migliori e il pareggio ottenuto sabato in casa contro il Crotone non ha aiutato in questo senso, visto che la vittoria manca da più di due mesi. L'ultimo successo dei nerazzurri, infatti, è arrivato il 2 dicembre con il netto 5-0 sul Chievo Verona, con Ivan Perisic mattatore di giornata con una tripletta: da allora sono arrivate due sconfitte e sei pareggi e adesso il piazzamento in Champions League ...

A Milano doppio appuntamento con l’hip hop Internazionale arrivano i $uicideboy$ ed i Bones : doppio appuntamento con l’hip hop internazionale live assolutamente da non perdere ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Il 6 Febbraio sbarcano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 Febbraio grandi protagonisti saranno i Bones. Un mese strepitoso per il capoluogo lombardo che diventa così capitale dell’hip hop americano. I due fenomeni del rap d’oltreoceano arrivano finalmente in Italia per conquistare il grande pubblico, ...

Inter - doppio colpo improvviso? Spalletti li vuole entrambi Video : Malgrado il pareggio tra #Inter e Spal nel finale, la squadra guidata da Luciano Spalletti resta in piena corsa per la Champions League, a -2 dalla Lazio terza in classifica e a + 3 dalla Roma che resta quinta in classifica, con i nerazzurri che dalla loro parte hanno anche la vittoria nello scontro diretto della seconda giornata di campionato. I nerazzurri stanno vivendo un periodo di crisi, con la vittoria che manca ormai da cinque giornate, ...