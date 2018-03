Instagram | i 10 influencer più potenti del 2018

Le influencer di Instagram iniziano a sembrare tutte uguali. Ecco perché : "Perché essere te stessa quando puoi essere me?". Questa domanda faceva parte di una campagna di social marketing anni '90 creata da Concerned Children's Advertisers and Health Canada. Nel video, due ragazze esplorano una "boutique" che offre prodotti e procedure che aiutano le clienti a cambiare aspetto e personalità."Non accontentarti di essere te stessa", afferma una voce femminile, mentre una delle ragazze viene "esaminata" da ...

Miquela - l’influencer che esiste solo su Instagram : Se avete seguito la scalata al successo di Chiara Ferragni concorderete: per diventare celebri influencer sono necessarie tenacia, passione, perseveranza e un po’ di audacia. Pubblicare foto ben prodotte su Instagram spesso non è sufficiente. I principali brand di moda, i magazine di settore e la community stessa sono oramai molto selettivi e non rendono la vita facile alle ragazze che vogliono intraprendere questa strada. E questo lo sa ...

Miquela - la prima influencer virtuale su Instagram - : La prima influencer virtuale collabora con brand di beauty, riviste di moda e ha persino inciso dei singoli musicali disponibili in download e streaming su iTunes e Spotify. Con oltre mezzo milione ...

Borriello si scaglia contro gli influencer : il ‘rimprovero’ su Instagram : Uno dei ‘lavori’ più in voga tra i giovani in questi ultimi tempi è quello dell’influencer. Marco Borriello, attaccante della Spal, ha puntato il dito contro chi esercita questa ‘professione’ scrivendo un post polemico su Instagram: “influencer=manichini. Mondo superficiale… rovina dei giovani…. solo apparenza… la bellezza finisce, la fama pure… ragazzi svegliatevi, producete e sarà per tutti un mondo ...

Vanessa Scicchitano - influencer romana : 'Instagram? È finzione' : Chi segue e stima nel mondo delle influencer? 'Supporto ed ammiro le donne che dimostrano di avere sensibilità, curiosità, intelligenza, creatività e talento. Prima fra tutte Eleonora Carisi: mi ...

Singapore usa gli influencer di Instagram per sensibilizzare i cittadini : (Immagine; pixabay/CC0 Creative Commons) Non si è limitato a presentare la pianificazione finanziaria per il 2018 al parlamento di Singapore, il ministro delle Finanze Heng Swee Keat ha ingaggiato 50 influencer di Instagram per educare e mettere i cittadini in condizione di esprimere la propria opinione. A partire dallo scorso mese di dicembre sono già stati pubblicati una trentina di post, diretti anche ai più giovani, nel tentativo di ...