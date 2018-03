Innovazione | acquisizioni e corsi | Talent Garden sfida giganti coworking

meteoweb.eu

(Di venerdì 30 marzo 2018) Milano, 30 mar. (AdnKronos) – Da Brescia a Palo Alto in sette anni.ci è riuscita e ha chiuso l’esercizio 2017 raddoppiando il fatturato a nove milioni di euro, ma sa già che quest’anno non potrà replicare, ‘accontentandosi’ di una crescita intorno al 50%. Come mai? “Il paradosso è che ci mancano gli spazi per farlo. Quelli che apriremo quest’anno ci faranno fare il salto tra 2019 e 2020, quando triplicheremo le nostre dimensioni”. Davide Dattoli, ceo e fondatore della società dinata nel 2011 a Brescia che è riuscita a fare del networking un business, da un anno vola per tutto il mondo in cerca di accordi e collaborazioni. Ci è riuscito con Copenhagen, con Dublino, con Vienna, ed entro l’anno aprirà un hub nientemeno che nella Silicon Valley dove, scelto dalla Cdp per concretizzare un suo progetto, porterà le ...