Innovazione | acquisizioni e corsi | Talent Garden sfida giganti coworking 2

meteoweb.eu

: RT @VMware_IT: Come accelerare l’innovazione dei servizi #Cloud, attraverso una strategia di acquisizioni - LuisB : RT @VMware_IT: Come accelerare l’innovazione dei servizi #Cloud, attraverso una strategia di acquisizioni -

(Di venerdì 30 marzo 2018) (AdnKronos) – “Le scuole di formazione presenti in Italia – sottolinea il giovane imprenditore – non si erano ancora attrezzate sui settori dell’. Noi abbiamo deciso di importare il modello dei bootcamp e di formare le persone su quello di cui c’è bisogno oggi, su quello che le aziende cercano”. Ad esempio, lo sviluppatore di software, l’esperto di digital marketing o della user experience. “Ci sono ragazzi che vorrebbero venire da noi ma vengono sconsigliati dai genitori che preferirebbero per‘classici’ per loro. Ma le università continuano a formare migliaia di avvocati quando solo il 30 per cento di loro trova lavoro: la vera– dice Dattoli – è cambiare questo paradigma”. Solodà lavoro a 100 persone, il 60 per cento donne con un’età media di 30 anni. ...