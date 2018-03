Infortuni | Verona | a Soave un operaio ferito gravemente nella cantina sociale

Infortuni o Buchel - brutte notizie per Pecchia : il comunicato del Verona : Infortunio Buchel – “L’Hellas Verona FC comunica sul proprio sito che il calciatore Marcel Buchel , uscito anzitempo durante Lazio-Hellas Verona , è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Ospedale di Borgo Trento), che hanno evidenziato un trauma contusivo alla coscia sinistra con versamento ematico e piccola lesione della fascia muscolare. I tempi di ...

Infortuni o Cerci - tegola Verona : ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Cerci – L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Alessio Cerci , in seguito ad un fastidio muscolare accusato durante l’allenamento di lunedì 29 gennaio, è stato sottoposto in mattinata ad esami diagnostici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Ospedale di Borgo Trento) che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero saranno valutati ...

Infortunio Cerci - brutte notizie per il Verona : il comunicato : Infortunio Cerci – “L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Alessio Cerci, in seguito ad un fastidio muscolare accusato durante l’allenamento di lunedì 29 gennaio, è stato sottoposto in mattinata ad esami diagnostici presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Ospedale di Borgo Trento) che hanno evidenziato una lesione di I grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero saranno ...