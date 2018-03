Istat : in ripresa l' Inflazione a marzo - prezzi +0 - 9% annuo : Milano, 30 mar. , askanews, A marzo , secondo le stime preliminari, l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentata dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua , dal +0,5% di febbraio, . ...

Inflazione - Istat : carrello spesa +1 - 1% annuo a marzo - +0 - 8% su mese : A marzo i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona, il cosiddetto " carrello della spesa ", aumentano dello 0,8% su base mensile e dell'1,1% su base annua, invertendo la tendenza dal -0,6% di febbraio. Lo rileva l' Istat . Sempre a marzo , l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua (da +0,5% di febbraio).

L'Istat stima una ripresa dell' Inflazione : A marzo, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività , NIC, , al lordo dei tabacchi, aumenterà dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% su base annua , da +0,5% di febbraio, . Lo ...

Ifo-Istat-Kof su Eurozona : prosegue fase espansiva. Inflazione vista in crescita in seconda parte 2018 : L'economia dell'area euro mantiene un profilo espansivo in linea con la crescita dell'economia mondiale e del commercio internazionale. Nel primo e nel secondo trimestre del 2018 il prodotto interno lordo dell'area euro è atteso crescere a un ritmo simile a quello registrato alla fine ...