Infermieri demensionati alla Asl 1 L' Aquila | la denuncia della UGL Sanità

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 30 marzo 2018) L'- La gestione impropria delle risorse umane e la carenza di personale in tutte le unità operativeASL 01 Avezzano-Sulmona-L’sta inevitabilmente generando un demansionamento del personalestico. Gli organici degli Ospedalinostra ASL sono in condizione paradossale mancano, ausiliari, operatori socio sanitari e tecnici, in molti casi il personale è costretto a rinunciare al riposo settimanale arrivando a lavorare per 10 giorni consecutivamente. Gli ausiliari e gli operatori socio sanitari sono costretti a lavorare in più reparti contemporaneamente, ed è proprio la loro carenza che genera il demansionamento del personalestico. Il prezioso tempo che glipotrebbero investire nelle funzionistiche viene disperso in attività che non appartengono assolutamente al loro profilo ...