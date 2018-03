Industria : Csc vede produzione febbraio +0 - 6% e marzo +0 - 3% : Roma, 30 mar. , askanews, - produzione Industria le in fase di recupero dopo la battuta di arresto di gennaio , -1,9%, . Secondo le previsioni del Centro studi Conf Industria , la produzione Industria le ...

Industria - Csc : a gennaio attività -0 - 3% ma ok prossimi mesi : Roma, 2 feb. , askanews, attività Industriale in lieve calo a gennaio dello 0,3% rispetto a dicembre 2017, ma per i prossimi mesi le indicazioni sono favorevoli. E' quanto rileva il centro studi di ...