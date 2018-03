Incredibile Sampdoria-Genoa | il derby è a rischio | ecco il motivo

calcioweb.eu

Incredibile #SampdoriaGenoa, il derby è a rischio: ecco il motivo

(Di venerdì 30 marzo 2018) Si avvicina la giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è rivolto anche atra, gara in programma sabato 7 aprile. Il match è incredibilmente aper la vicenda degli steward dello stadio Ferraris che da tempo attendono invano la liquidazione degli stipendi arretrati da parte dell’Inps per il periodo che va dal settembre del 2016 al marzo del 2017. In occasione deldella Lanterna potrebbe esserci una dura protesta,la lettera inviata dagli steward all’emittente genovese Telenord: “Grazie ai vostri articoli e servizi del settembre 2017 è stata sollevata la questione INPS/4ANYJOB in merito al pagamento delle competenze per numerosi Steward operanti presso il Ferraris. Duole però comunicare che ad oggi, e sono trascorsi ormai sei mesi, la faccenda è tuttora irrisolta e, a parte la patetica pantomima di reciproche accuse e scuse ...