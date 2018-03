In Russia una startup ha creato un robot che assume gli esseri umani

agi

(Di venerdì 30 marzo 2018) Isono spesso accusati di togliere lavoro agli, ma ora ne arriva uno che il lavoro glielo dà: si chiama Vera ed è il-recruiter russo che, con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è in grado di ridurre di un terzo i tempi per la selezione di personale nelle aziende. Realizzata da una start-up di San Pietroburgo, la Stafory, Vera ha già attirato l'attenzione indi società come PepsiCo, Raiffeisen Bank, L'Orèal e Ikea e ora punta a conquistare il mercato internazionale. L'idea iniziale dei fondatori della Stafory - Vladimir Sveshnikov, 28 anni, e Aleksandr Uraksin, 30 anni - era di realizzare una sorta di "uberizzazione" del mercato delle risorse umane. Come funziona ilVera In pratica, sul modello di Uber per il servizio di taxi, raccogliere le richieste dei datori di ...