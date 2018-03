In occasione del PAX East sarà presentato The Walking Dead | The Final Season

Il torneo biathlon scacchi-pingpong torna a Senigallia in occasione della Pasqua : Ivano Faini, esperto in entrambe gli sport. Il torneo prevede due fasi distinte con relativi punteggi che poi vengono sommati alla fine. Ai partecipanti della volta precedente sono sottratti punti in ...

Giro delle Fiandre 2018 : Matteo Trentin - è la tua occasione! Finalmente una campagna del Nord da capitano : Ha preso vento in faccia, si è sacrificato, ha vinto bene ma poco e soprattutto mai al Nord. Matteo Trentin ha passato la prima parte di carriera alla QuickStep Floors, squadra ambiziosa che però all’interno del suo organico ha tanti corridori che sulle pietre di Belgio e Francia possono ben figurare. Tra questi c’era anche il Trentino, che però ha faticato a trovare spazi: lo scorso anno, ormai 28enne, ha deciso di cambiare casacca ...

Una pioggia di offerte in occasione delle celebrazioni per il quarto compleanno di GearBest : Continuano i festeggiamenti per il quarto compleanno di GearBest, che lancia una lunga serie di promozioni, accessibili con i coupon che vi forniamo, alcuni dei quali saranno attivi solamente a orari prestabiliti. L'articolo Una pioggia di offerte in occasione delle celebrazioni per il quarto compleanno di GearBest proviene da TuttoAndroid.

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Una finestra sull’oreficeria contemporanea anche a Palazzo Zuckermann con la mostra Daniela e Marzia Banci orafe. La tradizione nella modernità. L’esposizione traccia un percorso tematico dei quasi quarant’anni di attività nel campo dell’alta gioielleria delle due sorelle

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La mostra Una volta, e una volta sola. Attimi di ascolto nel vedere, incontri irripetibili con un pezzo di mondo. Fotografie di Fabio Boer, Marco Ferrandi, Alberto Garavello e Alessandro Tegon al Sottopasso della Stua in Largo Europa presenta il progetto artistico-fotografico SìAmo Arcella, un racconto per immagini del caleidoscopico quartiere fatto di storie, persone, vite. (orario lunedì-venerdì 10 ...

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Lo dimostra l’esposizione Crescere a tempo di musica, che nella Sala della Gran Guardia in piazza dei Signori presenta materiali provenienti in gran parte delle raccolte del Museo dell’Educazione, alcuni automi musicali della Collezione Alfio Zappalà, strumenti musicali in uso nella banda dell’Istituto per l’infanzia abbandonata, prestati per l’occasione da S.P.E.S. Servizi ...

Pasqua : a Padova monumenti e mostre aperti in occasione delle festività : Padova, 26 mar. (AdnKronos) – Porte aperte nelle sedi museali ed espositive cittadine in occasione delle prossime festività Pasquali, con un ricco ventaglio di proposte che spaziano dalla pittura alla fotografia, dai gioielli ai giocattoli. Il sistema museale civico (Cappella degli Scrovegni, Musei Civici agli Eremitani, Palazzo Zuckermann, Palazzo della Ragione, Stabilimento Pedrocchi-Piano Nobile e Museo del Risorgimento e dell’Età ...

Ariana Grande è tornata a esibirsi da vivo in occasione della “March For Our Lives” : Per il suo ritorno live Ariana Grande ha scelto la March For Our Lives, importante manifestazione contro le armi che si è svolta a Washington sabato 24 marzo. [arc id=”316a3716-fcf5-11e6-bffd-a4badb20dab5″] Ariana ha preso parte a questa imponente manifestazione cantando dal vivo “Be Alright”, brano simbolo con il quale aveva aperto anche il suo indimenticabile One Love Manchester. La performance ha fatto venire i brividi ...

Cristina Yang tornerà in Grey’s Anatomy? Parla Sandra Oh in occasione del debutto di Killing Eve : È quasi impossibile per Sandra Oh fare un'intervista senza sentirsi chiedere almeno una volta se Cristina Yang tornerà in Grey's Anatomy, e anche l'ultima chiacchierata dell'attrice con Entertainment Weekly in occasione del lancio di Killing Eve non ha fatto eccezione. La Oh, protagonista della nuova serie targata BBC America che la vede recitare al fianco di Jodie Comer, ha risposto alla domanda della sua intervistatrice, che le chiedeva ...

Lecce-Fidelis Andria 2-2 : pazzesco - il Lecce si fa rimontare e spreca un'occasione : Lecce-Fidelis Andria 2-2 SECONDO TEMPO E' FINITA! 2-2 Fischi per la squadra di casa. Continua il tabù per i giallorossi. 45 + 3 Ma Perucchini commette un'uscita folle deve salvare Cosenza 45+2 Mancosu ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Aljona Savchenko e Bruno Massot vicini al titolo iridato. occasione importante per Della Monica-Guarise : Nonostante le grandi assenze, lo short delle coppie di artistico disputato ieri sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, teatro dei Campionati Mondiali fino a domenica 25 Marzo, è stato di altissimo livello. Questa sera a partire dalle 18:55 con il programma libero verranno assegnate le prime medaglie Della rassegna. I Campioni Olimpici Aljona Savchenko e Bruno Massot daranno la caccia al loro primo titolo iridato (Aljona ne ha già ...