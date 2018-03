In Danimarca non si potrà più divorziare in pochi giorni su Internet

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia lotterà per il bronzo nell’inseguimento maschile. Agli azzurri non basta il record italiano per superare la Danimarca : l’Italia si giocherà la medAglia di bronzo nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Liam Bertazzo, Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon è stato superato in semifinale dalla Danimarca per 386 millesimi. I nostri portacolori hanno fatto registrare un grandissimo tempo con 3:54.884, che vale il nuovo record italiano, migliorando così il 3:55.724 di Rio ...

Addio a Henrik - consorte della regina di Danimarca : chiese di non riposare accanto alla moglie : «Sua Altezza Reale Principe Henrik è morto martedì, 13 febbraio alle 23.18 pacificamente nel sonno a Fredensborg Palace». ...

Morto Henrik - principe consorte che non fu re di Danimarca : Al secolo si chiamava Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, ma per tutti Henrik. Avrebbe voluto diventare re, ma per tutta la vita è rimasto il principe consorte di Margrethe II di Danimarca, in costante polemica con le leggi danesi che non gli hanno mai permesso di ottenere il titolo che desiderava.Henrik, nobile francese che non potè farsi monrca, è Morto questa notte nel sonno, con la famiglia stretta intorno a lui, dalla regina al ...

Morto Henrik - principe consorte di Margherita II di Danimarca : "Non seppellitemi con lei" : Il principe Henrik, nato in Francia e marito della regina Margherita II di Danimarca, è Morto a 83 anni. "Sua altezza reale il principe Henrik è Morto martedì, 13 febbraio, alle 23.18 al castello di Fredensborg", ha fatto sapere con una nota il palazzo reale, precisando che al suo fianco erano la moglie e due figli.Il palazzo aveva avvertito che il principe, ricoverato in ospedale dal 28 gennaio per un'infezione ai polmoni, ...

Danimarca - morto Henrik principe consorte che non riuscì a diventare re : Con Henrik, un nobile francese multitalento, artista e viticoltore, scompare una delle figure più particolari del mondo delle case reali. E si apre un capitolo senza precedenti. Pochi mesi fa infatti ...