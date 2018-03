In carcere 17 anni per l' omicidio Alpi-Hrovatin | ma era innocente | risarcito con 3 milioni

Roberta Ragusa/ Antonio Logli - pg chiede condanna a 20 anni di carcere : testimonianza chiave a Pomeriggio 5? : Roberta Ragusa, processo d'appello a carico del marito Antonio Logli: attesa per la sentenza. Il pg ha chiesto la condanna a 20 anni di carcere con arresto immediato.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Debbono scontare due anni di carcere - arresti a Noto e Pachino : I carabinieri della Stazione di Pachino, impiegati nel quotidiano servizio di prevenzione e repressione dei reati, hanno tratto in arresto in ottemperanza ad un ordinanza emessa dal tribunale di ...

Cristiano Ronaldo rischia oltre 10 anni di carcere per evasione : Il fenomeno portoghese potrebbe essere rinviato a giudizio e poi condannato per aver evaso il fisco per 14,7 milioni di euro

Dalla Spagna : 'Cristiano Ronaldo rischia 10 anni di carcere per evasione' : TORINO - Cristiano Ronaldo rischia seriamente di essere rinviato a giudizio per evasione fiscale, con una possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per quattro reati. Secondo quanto rivelato da ...

Estonia : studente russo condannato a quattro anni di carcere - : Lo ha riferito il portale estone ERR. Non è la prima accusa mossa alla Federazione russa per attacchi di hacker, con l'obiettivo di penetrare nel sistema informatico di un altro stato. In particolare, ...

Alluvione Genova - confermata la condanna a 5 anni di carcere per l'ex sindaco Vincenzi : Marta Vincenzi , ex sindaco di Genova , è stata condannata anche in appello per l' Alluvione del novembre 2011 , quando persero la vita sei persone: 4 donne e 2 bambine. In primo grado l'ex sindaco ...

Catalogna : Puigdemont a processo - rischia 30 anni di carcere : La Cup ha spiegato: 'Non possiamo condizionare la nostra azione politica all'azione repressiva dello Stato. Fin dal primo momento abbiamo detto che avremmo continuato la nostra azione con un ...

Xabi Alonso nei guai con il fisco : chiesti 5 anni di carcere per frode fiscale : L'ex giocatore di Real, Liverpool e Bayern nei guai per un'evasione fiscale di due milioni di euro relativa agli anni in cui ha militato nel Real Madrid: dal 2010 al 2012. L'articolo Xabi Alonso nei guai con il fisco: chiesti 5 anni di carcere per frode fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Termini - stuprò una ventenne. Il pm chiede : «Stia in carcere 4 anni» : «Quando ho capito che voleva violentarmi ho avuto paura di morire». Inizia così il ricordo della notte di terrore vissuta dalla studentessa finlandese stuprata vicino a Termini da Saddam Khan, 23 anni,...

Condannata a 85 anni di carcere la "banda Breaking Bad" : universitari 20enni - diventati milionari spacciando : Tutto è cominciato all'Università di Manchester. È lì che quattro studenti modello di ingegneria si sono conosciuti durante il loro primo anno di studi e, ispirati dalla serie Breaking Bad, hanno deciso di iniziare a spacciare droga. Lo hanno fatto servendosi del dark web, riuscendo a guadagnare oltre un milione di dollari prima di essere scoperti e arrestati dai federali. Ora sono stati condannati a un totale di 85 ...

Condannata a 85 anni di carcere la "banda Breaking Bad" : universitari 20enni - diventati miliardari spacciando : Tutto è cominciato all'Università di Manchester. È lì che quattro studenti modello di ingegneria si sono conosciuti durante il loro primo anno di studi e, ispirati dalla serie Breaking Bad, hanno deciso di iniziare a spacciare droga. Lo hanno fatto servendosi del dark web, riuscendo a guadagnare oltre un miliardo di dollari prima di essere scoperti e arrestati dai federali. Ora sono stati condannati a un totale di 85 ...

Napoli - la regina del silicone condannata a due anni di carcere : Napoli, la regina del silicone condannata a due anni di carcere Dopo l’inchiesta di Luca Abete le telecamere di Striscia la Notizia hanno filmato l’arrivo della Guardia di Finanza. Continua a leggere

Monza - una coppia condannata a tre anni di carcere per stalking ai vicini : Monza, una coppia condannata a tre anni di carcere per stalking ai vicini Secondo il tribunale i due hanno insultato i vicini nella scalinata comune, bloccato l’ascensore per impedire agli altri di usarlo, eseguito disegni osceni sulla porta d’ingresso… Continua a leggere

La prescrizione salva l'ex Br : per lui solo otto mesi di carcere invece che 27 anni : La sentenza è stata pubblicata due giorni fa. La Corte d'Appello di Genova la spunta contro la Procura generale cittadina che aveva dichiarato, nel giugno scorso, estinti i reati commessi da Leonardo ...