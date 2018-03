Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 in caduta libera sulla Terra : gli ultimi aggiornamenti su data e ora del “Crash” : Continua incessantemente il monitoraggio di Tiangong-1, la Stazione Spaziale cinese in caduta libera verso la Terra. Secondo gli ultimi aggiornamenti di Aerospace Corporation, potrebbe rientrare sul pianeta domenica 1 aprile alle 14:00 UTC (le 16:00 italiane), con un’incertezza di ± 16 ore. Quest’incertezza significa che il veicolo Spaziale potrebbe cominciare il suo rientro infuocato in qualsiasi momento tra domani, sabato 31 marzo, e domenica ...

Tiangong1 in caduta libera : a bordo 120 kg di monometilidrazina : Tiangong1 ha cominciato a girare sempre più velocemente, e compie una rotazione completa ogni 2.40 minuti. Le condizioni dell'atmosfera sono apparentemente tranquille e nelle ultime 48 ore, i movimenti del veicolo non hanno subito variazioni. Lo conferma Luciano Anselmo, parlando a nome dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A.Faedo": il "Palazzo Celeste" si sta comportando secondo previsione e sta "sorvolando le nostre teste" ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - “possibili frammenti tra Lampedusa e Pianura Padana” : Non si conoscono ancora la traiettoria esatta della Stazione spaziale cinese Tiangon 1, né il punto nel quale eventualmente impatterà la Terra al suo rientro nell’atmosfera. Un ingresso che è previsto per il giorno di Pasqua alle 10.25 ora di Greenwich, dunque le 11.25 in Italia. E, con i dati ad oggi disponibili, la Stazione spaziale o alcuni suoi frammenti potrebbero arrivare anche nel nostro Paese, visto che la superficie della terra ...

Stazione spaziale cinese in caduta libera - ecco quali sono le probabilità di essere colpiti : Il rientro della Stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera terrestre, la cui traiettoria interessa allo stato anche l'Italia, è previsto al momento per il giorno di Pasqua , attorno alle 10:...

Stazione spaziale Tiangong-1 in caduta libera sull'Italia : Tutti sappiamo che al di fuori dell'atmosfera, e quindi intorno alla Terra, orbitano diversi satelliti artificiali e stazioni spaziali. Quello però che molti ancora non sapranno è che sopra le nostre teste vi è una di queste stazioni spaziali che attualmente viaggia senza controllo. Dopo essere stata lanciata nello spazio a fine settembre 2011 e stando alle ultime comunicazioni, la navicella spaziale cinese Tiangong-1 (che letteralmente sta per ...

Tiangong-1 in caduta libera - allerta per gli aerei : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – Il rientro incontrollato della Tiangong-1 potrebbe provocare gravi disagi anche al traffico aereo italiano. Da quanto apprende l’AdnKronos, un warning inviato alle autorità di controllo degli spazi aerei nazionali segnalerebbe “il rischio potenziale” legato al rientro della stazione spaziale cinese, “stimato dall’Agenzia Spaziale Italiana nell’arco di tempo tra le 15:37 del 28 ...

Protezione civile : “Stazione spaziale cinese in caduta libera. Potrebbe cadere in Italia a Pasqua” : L’annuncio è arrivato il 22 marzo dalla Protezione civile, che ha inviato la circolare a tutti i ministeri e alle Regioni: il rientro incontrollato della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell’atmosfera ‘Potrebbe interessare il territorio nazionale’ e l’eventuale caduta di frammenti Potrebbe avvenire nei giorni di Pasqua, ‘tra il 28 marzo e il 4 aprile’ e riguardare ‘le Regioni a sud dell’Emilia-Romagna. ...