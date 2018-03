In attesa di The Art of the Brick ecco Brick Live

Svelata una traccia del nuovo album dei Thegiornalisti - in attesa di Love Tour : Il nuovo album dei Thegiornalisti sta per arrivare. Il disco, annunciato in vista del Tour nei palazzetti del prossimo autunno, è attualmente in lavorazione e arriverà in una data non ancora definita. Per ingannare l'attesa, il leader del gruppo ha deciso di rivelare uno dei titoli che andranno a comporre l'album di prossima uscita. Secondo quanto dichiarato da Tommaso Paradiso, uno dei brani del prossimo disco avrà il titolo di Dottor ...

Joseph Morgan in Gone Baby Gone in attesa del finale di The Originals 5 : suo il ruolo che fu di Casey Affleck? : Ancora revival e vintage per la tv americana che questa volta ha ingaggiato Joseph Morgan in Gone Baby Gone. Il film scritto e diretto da Ben Affleck e interpretato da Casey Affleck sbarcherà in tv con un adattamento in cui il protagonista sarà proprio il re di The Vampire Diaries e The Originals. Con la serie The CW ormai terminata da oltre un anno e il suo spin off presto in onda con gli ultimi episodi, Joseph Morgan si è dato già da fare ...

THE X-FILES - In attesa del ritorno - la Fox ha diffuso il promo della settima puntata : La settima puntata di The X-FILES, ritornerà sulla rete americana Fox, dopo una pausa di due settimane, il prossimo 28 febbraio. Per consolare i fan, il network ha diffuso il promo della puntata intitolato “Rm9sbG93ZXJz“. Il titolo dell’episodio non ci anticipa molto, come il promo, nonostante questo i creatori promettono una puntata evento. Per la prima volta Mulder e Scully saranno coinvolti in un caso del tutto nuovo rispetto ai temi che ...

THE X-FILES - In attesa della nuova puntata - la decisione di Carter sul futuro della serie : Anche stasera sulle rete americana Fox tornerà il consueto appuntamento con The X-FILES giunto alla sesta puntata. L’episodio intitolato “Kitten”, è diretto da Carol Banker e scritto da Gabe Rotter. Come abbiamo visto dal promo andato in onda subito dopo la puntata, il protagonista sarà Walter Skinner che dovrà fare i conti con il suo passato. L’esperienza vissuta quando faceva parte dell’esercito, lo ha colpito a tal punto da ...

Trovato morto Chris - il fratello di Samantha di "Sex and the City". L'attrice Kim Cattrall distrutta : "Dolore immenso per una scomparsa inattesa" : Il fratello di Kim Cattrall, la Samantha delle celebre serie di 'Sex and the City', è morto. Lo ha annunciato la stessa attrice su Twitter. Poche ore prima, Cattrall aveva lanciato un...

Il tour di Elya Zambolin - da The Voice Of Italy ai palchi italiani in attesa del nuovo album : Al via da sabato 27 gennaio il tour di Elya Zambolin, giovane cantante veneto in ascesa al successo. Dopo un'estate in giro per i festival italiani e i singoli Ho conosciuto Paolo e Che bella che sei, Elya torna dal vivo sui palchi italiani. In attesa della pubblicazione di un nuovo album, come fatto trapelare dai social network del cantante, Elya ha in programma una tournée per le città italiane, di cui sono state annunciate già alcune date. ...