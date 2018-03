Impianti di sci | Cagnoli per il rilancio

Sila - inaugurati oggi i nuovi Impianti sciistici di Lorica : FOTO e SCHEDA TECNICA : 1/5 ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Hirscher subito davanti a tutti. De Aliprandini out : quanti rImpianti : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante maschile di sci alpino delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Dopo la grande scorpacciata delle specialità veloci, è il momento delle discipline tecniche e via allora alla sfida tra le porte larghe sulle nevi di Yongpyong. Sarà Marcel Hirscher l’osservato speciale. L’austriaco ha rotto il ghiaccio con l’oro in combinata e vuole anche quelli in gigante e slalom. Fra le porte ...

Sci - piste innevate : aprono gli Impianti a Piano Battaglia : Con l’arrivo della neve, favorita dalle condizioni meteo e dal calo delle temperature, prende il via la stagione invernale di Piano Battaglia. Da giovedi’ 15 febbraio aprono al pubblico gli impianti di risalita e tutti i servizi offerti a gitanti, turisti e appassionati degli sport invernali. Sono complessivamente cinque le piste sciabili in grado di offrire percorsi per ogni tipo di difficolta’, dai bambini o principianti fino ...

Nuoto - Katie Ledecky ammette : 'grande rispetto per la Pellegrini - il ko di Budapest non mi ha lasciato rImpianti' : Ledecky è candidata ai Laureus World Sports Awards, gli Oscar dello sport, in programma a Montecarlo il prossimo 27 febbraio. A contenderle la statuetta nella categoria 'Migliore sportiva dell'anno' ...

Settimana bianca nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol : dove passare la vacanza sugli sci con Impianti sciistici a due passi dall’hotel : dove passare la perfetta vacanza sugli sci con impianti sciistici a due passi dall’hotel? Con piste da fondo che partono direttamente dalla camera d’albergo e programmi di escursioni con ciaspole per grandi e piccini? Questo e molto altro si trova in Alto Adige, nei Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol. Per professionisti o principianti di fondo e discesa, o anche per chi preferisce rimanere a valle e godersi la bellezza del paesaggio ...

Impianti sportivi - sistemati palazzetto - piscina e pista d'atletica - Udine 20 : Completati dal Comune nell'ultimo scorcio del 2017 i lavori di riqualificazione di tre Impianti sportivi della città: piscina, palazzetto dello sport e pista d'atletica. Gli interventi fanno parte ...

Sci alpino - Christof Innerhofer una stagione tra errori e rImpianti. La gara perfetta a febbraio? : Christof Innerhofer era il grande favorito per la vittoria nella discesa libera di Garmisch e invece si è dovuto accontentare della 14esima posizione a causa di un clamoroso errore nella parte alta. Nonostante la caduta, però, l’azzurro si è rialzato prontamente e ha avuto la forza di arrivare al traguardo per strappare un risultato ragguardevole considerando quanto combinato sulla neve. C’è davvero da mangiarsi le mani perché ...

Vulcano erutta in Giappone : pioggia di sassi e valanga su Impianti da sci [VIDEO] : Il Vulcano Giapponese Kusatsu-Shirane, nella prefettura centro-orientale di Gunma, è tornato dopo diversi decenni ad eruttare. L'eruzione è avvenuta in prossimità di una località sciistica nel...

Vento forte in Piemonte : raffiche fino a 115 km/h - Impianti sciistici ancora chiusi : Si continuano a registrare forti raffiche di Vento sui rilievi del Piemonte: Arpa regionale ha rilevato picchi di 115 km/h sul Monte Fraiteve. Restano quindi chiusi, nel comprensorio sciistico della Vialattea, i collegamenti Sestriere-Sauze d’Oulx, Sestriere-Sansicario e Sauze d’Oukx-Sansicario. L'articolo Vento forte in Piemonte: raffiche fino a 115 km/h, impianti sciistici ancora chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Vento forte in Valle d’Aosta : chiusi molti Impianti sciistici : molti impianti sciistici sono chiusi in Valle d’Aosta a causa del Vento forte in quota: nel Monterosa Ski, il comprensorio principale è chiuso dalle 10, mentre sono aperte alcune piste in altre località, come Antagnod e Brusson. impianti chiusi anche a Cervinia e Valtournenche. A Courmayeur si scia soltanto a Dolonne e Chiecco. Chiuso ai mezzi pesanti il versante svizzero del traforo del Gran San Bernardo. L'articolo Vento forte in Valle ...