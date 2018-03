Ilaria Alpi | 3 milioni di euro di risarcimento per il somalo condannato ingiustamente a

Ilaria Alpi - tre milioni di risarcimento a somalo per ingiusta detenzione : La Corte d'Appello di Perugia ha disposto un risarcimento di tre milioni e 181mila euro per ingiusta detenzione in favore di Hashi Omar Hassan, il somalo che ha scontato quasi 17 anni di carcere per gli omicidi di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, giornalista e operatore del Tg3, uccisi a Mogadiscio il 20 marzo del 1994. Il somalo è stato poi assolto in un processo di revisione. A confermare la notizia è il legale di Hassan, Antonio Moriconi.

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - continueremo a ripetere : #noinonarchiviamo : Il prossimo 17 aprile un giudice potrebbe decidere di “archiviare” le indagini relative all’assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi in Somalia il 20 marzo del 1994. Da allora una lunga catena di omissioni, depistaggi, bugie, come ha riconosciuto la Corte d’appello di Perugia nel liberare Hashi Omar Hassan, costretto in galera per anni, condannato per un delitto mai commesso. La madre di Ilaria, Luciana, donna coraggiosa e tenace, non ...

Chi l'ha Visto : la strage di Latina e la morte di Ilaria Alpi hanno qualcosa in comune : La strage di Cisterna e la morte della giornalista Ilaria Alpi hanno qualcosa in comune. Chi l'ha Visto? manda in onda le immagini della conferenza stampa indetta dal procuratore di Latina Andrea De ...

Ilaria Alpi - M5s : istituire commissione d'inchiesta : "Sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non è stata ancora fatta giustizia. A 24 anni di distanza, infatti, mancano i nomi degli esecutori, dei mandanti, e non è stato ancora accertato ...

28 anni fa l'uccisione di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin : Il 20 marzo 1994 , alle 15.30, a Mogadiscio in Somalia , l'omicidio della giornalista Rai Ilaria Alpi e dell'operatore triestino Miran Hrovatin . Quel pomeriggio di 24 anni fa , la Toyota con a bordo ...

Ilaria Alpi : presidio Fnsi-Usigrai-Tg3 : 19.13 La presidente della Rai Maggioni e il direttore generale Orfeo parteciperanno domani all'iniziativa #noinonarchiviamo, presidio organizzato da Federazione Nazionale Stampa Italiana, Usigrai e Comitato di Redazione del Tg3, per ricordare Ilaria Alpi e Miran Hrovatin a 24 anni dall'uccisione a Mogadiscio. L'appuntamento è alle 11.30 davanti la palazzina del Tg3 al Centro Rai Saxa Rubra di Roma.