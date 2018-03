Il Venerdì Santo a Ragusa Ibla

Venerdì Santo : il suggestivo rito dei Vattienti di Nocera Terinese : Siamo in Calabria, in provincia di Catanzaro, più precisamente nel paesino di Nocera Terinese. Proprio qui avviene uno dei riti pasquali più straordinari del Sul Italiano: il rito dei Vattienti, il Venerdì Santo.Considerato da alcun i primitivo, da altri impressionante e cruento, per molti continua a stupire, rimanendo senza parole d inanzi la gioia di donne e bambini che mostrano senso di riconoscimento verso i loro parenti che “si ...

Venerdì Santo : i principali festeggiamenti nel mondo : Il Venerdì Santo rappresenta il culmine dell’anno liturgico cattolico ed in esso, come noto, si commemora la Passione e Crocifissione di Gesù. Questo giorno viene celebrato con rituali molto suggestivi in molte zone del pianeta.Tra i principali festeggiamenti nel mon do: a Valencia il Cristo viene portato in processione sulla spiaggia, tra bikini e beach volley; a Gerusalemme ci si può recare nella Chiesa del Santo Sepolcro o seguire la ...

Venerdì Santo : i principali festeggiamenti in Italia : Tutta l’Italia celebra il Venerdì Santo con riti, processioni, rievocazioni dal forte valore simbolico, oltre che altamente suggestivi. Tra i principali festeggiamenti: la Settimana Santa col pellegrinaggio dei Perdoni a Taranto, in Puglia, così come il rito del Fuoco Sacro di San Marco in Lamis.In Campania, in diversi centri, si svolgono processioni dei Misteri e Sacre Rappresentazioni, secondo l’ant ica usanza lasciata in eredità dagli ...

Venerdì Santo : celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce : La celebrazione della Passione del Signore si compone di tre parti: 1) Passione proclamata (Liturgia della Parola) e Passione invocata (orazioni solenni); 2) Passione venerata (Astensione e Adorazione della Croce); 3) Passione comunicata (comunione eucaristica, fatta con il pane consacrato il giorno precedente). L’Adorazione della Croce è forse la parte più importante. Quante volte, entrando in una chiesa o passando d avanti alle edicole ...

Venerdì Santo : le 14 stazioni della Via Crucis : Il Venerdì Santo si caratterizza per la Via Crucis, una pratica cristiana che ha attraversato i secoli, le cui stazioni hanno subito diverse volte modifiche per ordine e numero. Attualmente le stazioni sono 14: 1) Gesù nell’orto degli ulivi: in un podere, chiamato Getsemani, Egli accetta la Croce, offrendo prova di vera Fiducia e Amore verso suo Padre Dio e per tutta l’umanità; 2) Gesù viene catturato grazie al tradimento di Giuda Iscariota; 3) ...

Concorso Racconta il Venerdì Santo a Licata : Si svolgerà sabato 7 aprile presso la chiesa di San Girolamo a Licata la premiazione dei vincitori del Concorso "Racconta il venerdì santo a Licata"

A Norcia processione Venerdì Santo : ANSA, - Norcia , PERUGIA, , 27 MAR - La processione del Venerdì Santo di Norcia si terrà regolarmente, con la stessa impostazione di quella dell'anno scorso, che era stata fortemente condizionata dal ...