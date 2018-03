Il tesoriere del M5s Sergio Battelli | ex commesso con la terza media | dovrà gestire 13

huffingtonpost

(Di venerdì 30 marzo 2018) Dieci anni dain un negozio di animali, deputato uscente con 90 e 363 voti alle parlamentarie del M5s nel 2013 e nel 2018. Oggiè ildel primo partito italiano: gestirà oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici messi a disposizione ogni anno alla Camera (a fine legislatura potrebbero essere 66 milioni). Il livello di istruzione è la, maè fiducioso: "C'è un gruppo di funzionari che mi aiuterà a garantire la massima trasparenza e in più sto assumendo nello staff amministrativo una persona molto qualificata. Ne parla il Corriere della Sera.Sono circa 60 mila euro l'anno per sostenere l'attività politica (convegni, consulenze e comunicazione) di ogni deputato, che moltiplicati per i 222 eletti a Montecitorio e moltiplicati per i 5 potenziali anni di legislatura fa arrivare il ...