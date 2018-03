' Il super-olfatto dei cani utile per distinguere tra gemelli identici nelle indagini

Ricerca : l’esperto - il super -olfatto dei cani distingue tra gemelli identici : gemelli identici , con un Dna ‘copincolla‘ capace di beffare test e investigatori? A scovare fra i due il criminale “sarà un cane molecolare, addestrato ad hoc per seguire e distingue re le impronte olfattive: sono come quelle digitali, non ne esiste una uguale all’altra. E sono diverse anche nel caso di gemelli identici “. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Andrea Mazzatenta, docente di Psicobiologia e ...

Gemelli identici? Non per super-olfatto cani : Per il momento, però, i cani "grazie al loro naso 'vedono' il mondo con sfumature inimmaginabili per noi - prosegue Mazzatenta - Con il Laboratorio Dog Olfactory & Cognition , Doc Lab, e la ...