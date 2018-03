IL SEGRETO Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare la casa di Julieta

IL SEGRETO/ La proposta di Prudencio per Donna Francisca (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 29 marzo: Donna Francisca è furiosa dopo lo scontro con Julieta ma Prudencio corre in suo aiuto, con una proposta inaspettata.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:05:00 GMT)

IL SEGRETO/ Anticipazioni prossima puntata - 27 marzo : donna Francisca scatenata! : Il SEGRETO, Anticipazioni prossima puntata, 27 marzo: Francisca pronta a scatenare un nuovo inferno in città? Hernando affronta lo strozzino (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:50:00 GMT)

Il SEGRETO - anticipazioni : anche Prudencio si innamora di Julieta - ma intanto spalleggia Donna Francisca : Il Segreto Arrivano le complicazioni nelle trame de Il Segreto: i nuovi arrivati Prudencio e Saul, i fratelli ospitati da Donna Francisca, si avviano a finire l’uno contro l’altro per ragioni sentimentali e non solo. Il primo, infatti, dopo aver condannato l’innamoramento del fratello per Julieta, si invaghirà a sua volta della ragazza e, intanto, aiuterà Donna Francisca nei suoi traffici, arrivando a proporle di dar fuoco alle ...

7 cose che non sai di Donna Francisca Montenegro de Il SEGRETO! : Protagonista indiscussa della telenovela Il Segreto di Canale 5, l’attrice che interpreta il ruolo di Donna Francisca è la regina della soap. Ecco 7 cose che non sai su Maria Bouzas! Riservata ma al tempo stesso affabile e ironica, Maria Bouzas ha 54 anni e vanta una carriera luminosa sia come attrice di televisione che di teatro. Apprezzata dal pubblico che ne ha colto subito le qualità e le grandi doti di attrice, la ...

IL SEGRETO/ Anticipazioni 20 marzo : Saul e Julieta nascondono la loro relazione a Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 20 marzo 2018: Saul e Julieta sono sempre più innamorati ma decidono di tenere nascosto il loro legame a Donna Francisca. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 10:39:00 GMT)

Il SEGRETO - trame al 23 marzo : Camila è malata? Ecco cosa accadrà alla donna Video : Inizia una nuova settimana di programmazione della telenovela iberica Il Segreto [Video] che da oggi offrira' ai suoi fan la possibilita' di vedere due appuntamenti: quello pomeridiano e finalmente quello in prime time. Ma cosa accadra' negli episodi inediti che verranno trasmessi fino a venerdì 23 marzo 2018? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le trame. Camila ed Hernando preoccupati per Beatriz Hernando e Camila preoccupati per la ...

Il SEGRETO - anticipazioni : donna Francisca offre ospitalità a Prudencio e Saul - che è già pazzo di Julieta : Il Segreto - Prudencio e Saul Una volta fatta la conoscenza di Julieta, la nuova protagonista de Il Segreto, il pubblico di Canale 5 è pronto per scoprire gli sviluppi di questo ingresso grazie ad altri due nuovi personaggi, due ragazzi che ha già visto e che sono destinati a scombussolare le trame. Nelle puntate in onda la prossima settimana Prudencio Ortega (Jose Milan) e suo fratello Saul (Ruben Bernal) diventeranno ospiti di donna Francisca, ...

IL SEGRETO / Anticipazioni 9 marzo : il primo incontro di Julieta e Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 9 marzo; Julieta e Donna Francisca si incontrano per la prima volta nella piazza di Puente Viejo. L'antipatia è subito reciproca...(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 08:30:00 GMT)

IL SEGRETO / Il sorprendente affetto di Donna Francisca verso Saul (Anticipazioni 7 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 7 marzo: Donna Francisca dimostra di provare un sorprendente affetto verso i fratelli Ortega primo fra tutti Saul, dall'incredibile somiglianza con Tristan.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:46:00 GMT)

Il SEGRETO/ Una donna misteriosa salva la vita alla piccola Juanita (Anticipazioni 5 marzo) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 5 marzo: una donna misteriosa salva Juanita che rischia di essere investita da un camion sotto gli occhi sconvolti di Nicolas.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:51:00 GMT)

IL SEGRETO/ Anticipazioni 2 marzo : Saul si risveglia e trova al suo fianco Donna Francisca : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 2 marzo: Sual si risveglia dal coma a Donna Francisca è al suo fianco, di tenere molto alla sua salute e a quella del fratello Prudencio.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 10:03:00 GMT)

Il SEGRETO/ Marcela perde il bambino? La donna viene ritrovata ma... (Anticipazioni 26 febbraio) : Anticipazioni Il Segreto, puntata 26 febbraio; Marcela viene ritrovata ancora viva anche se le sue condizioni sono preoccupanti. perderà il bambino che aspetta da Matias?(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:48:00 GMT)

IL SEGRETO / Donna Francisca rinchiude Cristobal in manicomio (Anticipazioni 23 febbraio) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 23 febbraio: Donna Francisca decide di rinchiudere Cristobal Garrigues in manicomio, lo stesso in cui si trova già zia Eulalia.(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 12:41:00 GMT)

“No dai - non è possibile”. Il SEGRETO della donna che ha fatto impazzire il web. Le sue foto fanno impazzire i social ma poco dopo ecco saltar fuori l’incredibile verità sul suo conto. Guardatela bene e siate onesti : ve lo sareste mai immaginato? : Tutti la scambiano una modella e d’altronde è difficile pensare il contrario quando ci si trova di fronte a certe forme da urlo, un corpo di quelli capaci di far perdere la testa a qualsiasi uomo. E invece lei non solo non lavora nel mondo della moda ma è anche, udite udite, felicemente nonna. Sì, avete capito bene: la persona che vedete in foto si chiama Zaklina Berrido Pisano, viene da Belgrado e può già dirsi felice di avere dei ...