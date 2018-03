Il Segreto | anticipazioni puntate spagnole | un nuovo matrimonio a Puente Viejo

Il Segreto anticipazioni : cosa succederà tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018? : Sono in arrivo tanti colpi di scena nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto; scopriamo col nostro post che racchiude le anticipazioni principali tutto quello che succederà a Puente Viejo tra FINE APRILE e INIZIO MAGGIO 2018: Scontro tra Francisca e Julieta per gli operai. Per via dei metodi duri utilizzati da Mauricio Godoy (Mario Zorrilla), i dipendenti di Saul Ortega (Ruben Bernal) vorranno avere delle MAGGIOri sicurezze sul ...

Il Segreto - anticipazioni puntate settimana da martedì 3 al 7 aprile 2018 : Che cosa ci mostrerà la soap il Segreto nelle sue anticipazioni relative ala settimana che va da martedì 3 al 7 aprile 2018? Brutte novità per Hernando che si vedrà l’usuraio a casa sua. Il losco individuo ha dato soldi al Dos Casas ed ora di certo li rivuole. Nicolas confesserà ad Alfonso il tumulto interno al suo cuore, di che si tratta? Vediamo tutto ciò che ci aspetta nelle anticipazioni il Segreto relative alla prima settimana di ...

IL Segreto/ La proposta di Prudencio per Donna Francisca (Anticipazioni 29 marzo) : Anticipazioni Il SEGRETO, puntata 29 marzo: Donna Francisca è furiosa dopo lo scontro con Julieta ma Prudencio corre in suo aiuto, con una proposta inaspettata.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 12:05:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni spagnole : Dolores si sposa con Tiburcio : anticipazioni spagnole Il Segreto: Dolores si innamora di Tiburcio, il matrimonio Grande sorpresa in casa dei Miranar. Da quando Pedro ha deciso di lasciare Puente Viejo, Dolores non ha mai smesso di pensarlo e di amarlo. In ogni caso, in Spagna sono arrivate cattive notizie. Il buon ex sindaco del piccolo paese è morto. La […] L'articolo Il Segreto anticipazioni spagnole: Dolores si sposa con Tiburcio proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto anticipazioni 29 marzo 2018 : Prudencio si allea con Francisca contro gli abusivi : Il minore degli Ortega offrirà alla Montenegro il suo supporto per scacciare gli abusivi, guidati da Julieta, dalle sue proprietà.

Il Segreto : la misteriosa telefonata di PRUDENCIO contro SAUL [anticipazioni] : I telespettatori italiani de Il Segreto stanno cominciando a familiarizzare con il doppio volto di PRUDENCIO Ortega (Josè Milan): geloso per la vicinanza tra il fratello SAUL (Ruben Bernal) e l’affascinante Julieta Uriarte (Claudia Galan), il giovane ha innescato l’ira di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) rivelandole che alcuni abusivi – tra cui la stessa Uriarte – hanno occupato alcune casette abbandonate che le ...

Il Segreto : FRAN CANTOS sarà GRACIANO LARRAZ - il capo degli operai di SAUL [anticipazioni] : Nei futuri episodi de Il Segreto, i telespettatori conosceranno il volto di GRACIANO LARRAZ (FRAN CANTOS), il capo degli operai ingaggiati da SAUL Ortega (Ruben Bernal) per portare a termine i lavori di coltivazione sperimentale nei campi di FRANcisca Montenegro (Maria Bouzas); ripercorriamo dunque tutto quello che succederà nella storyline per comprendere in che modo si arriverà al nuovo ingresso… Le anticipazioni segnalano che tutto avrà ...

Quando torna Pepa del Segreto? Anticipazioni spagnole sul suo rientro : Quando torna Pepa del Segreto? Da Quando è andata via (ormai sono passati alcuni anni) ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori, che non hanno trovato nessun altro personaggio alla sua altezza: è piaciuta tanto la favola di Gonzalo e Maria, è vero, ma non tanto quella di Pepa e Tristan, che resterà una delle più appassionanti della storia delle telenovelas spagnole. Per questo motivo, si spera ardentemente di poter rivedere ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 29 e venerdì 30 marzo 2018: Prudencio Ortega appicca un incendio al villaggio, in modo da spingere gli abitanti a lasciare le case che appartengono a Donna Francisca Montenegro… Hernando Dos Casas viene ricattato dallo strozzino… Aquilino Benegas consola Beatriz Dos Casas, che ormai è sempre più disperata per Matias Castaneda. Aquilino e Beatriz finiscono per baciarsi… Da non ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 28 marzo 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 28 marzo 2018: Nicolas rivela ad Alfonso che i suoi sentimenti per Camila sono sempre maggiori, ma per via dell’amicizia verso Hernando deve tenersi tutto dentro… Onesimo e Hipolito provano il bidet e ne restano incantati, a tal punto da comporre dei versi… Beatriz Dos Casas continua ad importunare Matias Castaneda, ma Marcela affronta la ragazza e le fa capire come stanno le ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : arriva Irene - un nuovo amore per Severo : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Severo ritrova Carmelito grazie all’arrivo di Irene Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano che Severo conosce Irene e riabbraccia finalmente il piccolo Carmelito. Facendo il punto della situazione, il bambino viene rapito da Venancia, l’ex suocera di Candela. Quest’ultima tentando di salvarlo perde la vita. Il Santacruz resta solo e […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il ...

Doleres e Tiburcio si sposano al Segreto : anticipazioni spagnole sul matrimonio : Dolores e Tiburcio si sposano al Segreto. Finalmente ci sarà l'attesissimo "sì". La loro storia è nata in sordina (per non destare scalpore) e si evolverà pian piano: entrambi scopriranno di amarsi davvero e che potrebbero anche compiere il grande passo. Dolores sarà quindi pronta a rifarsi una vita, e questa volta con un uomo fedele al suo fianco, che non ha occhi che per lei e che non la abbandonerà per i suoi sogni. Le anticipazioni spagnole ...

Nicolas muore al Segreto? Anticipazioni spagnole sulla sua fine : Nicolas muore al Segreto? Purtroppo non finiranno mai i momenti difficili per il fotografo che, dopo essere ritornato a Puente Viejo portando nel suo cuore il lutto per la perdita di Mariana Castaneda, dovrà anche cercare di sopravvivere per non essere ammazzato dal Generale della Guardia Civile. Nicolas Ortuno si caccerà in un bel guaio, da cui potrebbe salvarsi solo grazie all'aiuto dei suoi amici più fedeli, che arriveranno persino a ...

Il Segreto anticipazioni spagnole future (ultima stagione) : Nicolas fugge da Puente Viejo : Nicolas fugge da Puente Viejo per non venire ammazzato! La sua situazione diventerà sempre più critica, come ci rivelano le anticipazioni spagnole dell'ultima stagione del Segreto: durante il suo trasferimento da un carcere a un altro, il Generale della Guardia Civile chiederà ai suoi uomini di fermarsi nel bel mezzo della foresta per uccidere con le proprie mani Nicolas Ortuno. Quest'ultimo non avrà paura, affronterà a muso duro il Generale e, ...