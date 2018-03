Il prossimo anno ci sarò

Spalletti : 'Nessun dubbio - io sulla panchina l'anno prossimo' : Roma, 30 mar. , askanews, 'Sono già venuti i direttori e io sarò l'allenatore dell'Inter anche l'anno prossimo'. Parola di Luciano Spalletti che ne parla alla vigilia della trasferta di Verona. 'I ...

Papa Francesco confessa : “Ho un problema agli occhi - mi opererò l’anno prossimo” : Papa Francesco ha confidato ai detenuti del carcere romano di Regina Coeli che il prossimo anno dovrà operarsi agli occhi: "Alla mia età, per esempio, - ha detto - vengono le cataratte e non si vede bene la realtà".Continua a leggere

Ciclismo : Matteo Moschetti - il nuovo fenomeno italiano. Dall’anno prossimo alla Trek-Segafredo : Per un’Italia del Ciclismo che resta appesa al suo fuoriclasse, Vincenzo Nibali, ancora capace di imprese incredibili come quella di vincere la Milano-Sanremo, c’è anche un’Italia giovane che cresce ed è pronta a sbocciare nel mondo professionistico. È il caso di Matteo Moschetti, nuovo fenomeno per le due ruote in chiave tricolore: appena 21enne (classe 1996), è approdato quest’anno alla nuova squadra Continental ...

Napoli - il dopo Sarri / Inzaghi o Giampaolo - chi si accomoderà sulla panchina azzurra l'anno prossimo? : Napoli, il dopo Sarri: Simone Inzaghi o Marco Giampaolo? Chi si accomoderà sulla panchina della squadra azzurra nella prossima stagione? Spuntano le prime ipotesi e si ragiona.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:22:00 GMT)

Courtois : 'Il prossimo anno sarò ancora qui' : Thibaut Courtois sara' il portiere del Chelsea anche nella prossima stagione. Il 25enne belga, in un'intervista su 'Sporza', parlera' di futuro a fine stagione con i Blues ma, rinnovo o meno, onorera' ...

CDS-Inter : ecco la squadra che vuole Spalletti il prossimo anno Video : L'#Inter comincia a muoversi concretamente sul mercato, nonostante all'inizio della sessione estiva manchino poco meno di tre mesi. La squadra è pienamente concentrata sul mercato e vuole raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento la classifica dice che i nerazzurri stanno rispettando le attese visto che sono quarti, a 55 punti, con un punto di vantaggio sulla ...

Raiola : 'Al Milan l'anno prossimo spero giochi Reina' : 'Donnarumma o Reina in porta nel Milan della prossima stagione? Io spero che ci sia Reina'. Cosi' Mino Raiola ai microfoni del programma 'Tutti Convocati' di Radio 24. L'agente del portiere rossonero ...

Botcoin - nuove norme verranno discusse al prossimo G20 : Il paese asiatico, secondo quanto riporta Efe, solleverà la questione per la discussione durante il vertice del G20, che riunirà i ministri dell'Economia e delle Finanze e i presidenti delle Banche ...

Nicchi - Var in Serie A anche l'anno prossimo/ “Siamo molto soddisfatti - non torniamo indietro - sulla Lazio…” : Nicchi, Var in Serie A anche l'anno prossimo: “Siamo molto soddisfatti, non torniamo indietro, sulla Lazio…”. Il numero uno degli arbitri ha parlato a margine dell’evento in Figc(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 14:29:00 GMT)

Elon Musk : 'L'anno prossimo i primi test per andare su Marte' : Il fondatore di SpaceX Elon Musk durante il festival South by Southwest ha dichiarato che i primi brevi voli potrebbero aver luogo già all'inizio del 2019

