Il programma Windows Insider conta 15 milioni di persone

Il migliore programma per Catturare Schermate su Windows : Il migliore programma per Catturare Schermate su Windows Greatis Screen Beagle è un Sistema di Utility per lo Schermo insolitamente raffinato e avanzato, che contiene quattro sotto-utility integrate e potenti: Lente d’Ingrandimento Una finestra sofisticata per visualizzare lo schermo, che può essere dimensionata da 50 a 300 pixel, e che può zoomare da x2 a […]

Windows 10 : in arrivo il programma Preview dedicato alle app di sistema [Rumor] : Microsoft sta implementando un nuovo modo per testare in anteprima gli aggiornamenti delle app di Windows 10. Le modifiche imminenti, se confermate, potrebbero cambiare radicalmente il programma Windows Insider come lo conosciamo oggi. Questa settimana infatti, Microsoft ha iniziato ad implementare un nuovo programma Preview per diverse applicazioni di sistema di Windows 10 quali Windows Camera, Foto, Sveglia e Orologio e Hub di Feedback. In ...

programma Per Registrare Schermo PC : I Migliori 7 Per Windows : Stai cercando app per Registrare lo Schermo del PC gratis? Vuoi Registrare video dallo Schermo del tuo PC Windows? Ecco i Migliori programmi a tua disposizione Come Registrare lo Schermo del PC Registrare lo Schermo del PC tramite un video è un’operazione molto utile quando devi realizzare un tutorial, una guida o altri filmati di […]

Rilasciato la build 17074 di Windows 10 per gli iscritti al programma insider : Dopo una lunga attesa Microsoft ha finalmente Rilasciato la build 17074 Windows 10 Redstone 4 a tutti gli iscritti al programma insider e che in precedenza avevano scelto l'opzione Fast Ring. Questo aggiornamento è parte integrante del famoso Fall Creators Update annunciato a Maggio dello scorso anno e Rilasciato durante l'autunno. Con l'arrivo di questa attesissima build Microsoft ha introdotto molte novità, che verranno elencate, all'interno ...

Il programma Windows Insider non funziona correttamente su Windows 10 S : Windows 10 S è la nuova variante del sistema operativo di Microsoft destinato ai PC meno performanti e a tutto il mondo educational. Questo è molto utilizzato nelle scuole oppure da semplici curiosi o utenti che non hanno la necessità di scaricare programmi da Internet ma si servono del Microsoft Store per il download di app e software vari. Ebbene, in un modo un po’ bizzarro, chi è iscritto al programma Insider ed ha Windows 10 S ...