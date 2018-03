Il prof | Lezioni di vita 4 0 in ogni classe

Governo - Verdini tra “lezioni di Nazareno” e profezie : “Lega e M5s? Il governo si fa con i compromessi. E alla fine lo faranno” : “Il governo si fa solo con i compromessi” insegna. Denis Verdini, ideatore e difensore fino all’ultimo del Patto del Nazareno, indica la strada ai Cinquestelle e alla Lega: “Troveranno l’accordo su una figura terza” assicura in un’intervista a Circo Massimo, il programma di Massimo Giannini su Radio Capital. Per lui, la stampella dei governi di Renzi per anni, “l’elezione dei presidenti delle ...

Elezioni : industriali treviso - no a 'de profundis' organizzazioni rappresentanza - 3 - : Questo impegno a ricondurre ad unita un mondo sempre piu complesso, credo debba essere considerato una risorsa anche per la politica che non deve viverla in competizione. Se guardo a Unindustria ...

Elezioni : Industriali Treviso - no a 'de profundis' organizzazioni rappresentanza (3) : (AdnKronos) - "La rappresentanza d’impresa svolge poi una funzione essenziale, non solo nella rappresentanza ma anche nella composizione degli interessi, specie in un contesto che si fonda sempre più sulla polarizzazione e la contrapposizione (nord e sud, giovani e anziani, grandi e piccole imprese,

Elezioni : Industriali Treviso - no a 'de profundis' organizzazioni rappresentanza (2) : (AdnKronos) - "Sarei quindi prudente nel recitare il ‘de profundis’ delle organizzazioni di rappresentanza. Quello che bisogna chiedersi è perché i corpi intermedi, a differenza dei partiti politici, sono riusciti a sopravvivere alla crisi e ai cambiamenti politici e sono ancora presenti sulla scena

Elezioni : Industriali Treviso - no a 'de profundis' organizzazioni rappresentanza : Treviso, 18 mar. (AdnKronos) - "L’esito delle recenti Elezioni politiche, come sempre accade in questo occasioni, ha suscitato un grande dibattito tuttora in corso. In questo dibattito sono stati coinvolti anche i cosiddetti ‘corpi intermedi’. A loro, da parte dei media ma soprattutto da parte di al

Elezioni : Industriali Treviso - no a ‘de profundis’ organizzazioni rappresentanza : Treviso, 18 mar. (AdnKronos) – “L’esito delle recenti Elezioni politiche, come sempre accade in questo occasioni, ha suscitato un grande dibattito tuttora in corso. In questo dibattito sono stati coinvolti anche i cosiddetti ‘corpi intermedi’. A loro, da parte dei media ma soprattutto da parte di alcune forze politiche, è stato imputato di non avere più alcuna influenza sul voto dei loro associati e dei cittadini, e ...

Elezioni : Industriali Treviso - no a ‘de profundis’ organizzazioni rappresentanza (3) : (AdnKronos) – “La rappresentanza d’impresa svolge poi una funzione essenziale, non solo nella rappresentanza ma anche nella composizione degli interessi, specie in un contesto che si fonda sempre più sulla polarizzazione e la contrapposizione (nord e sud, giovani e anziani, grandi e piccole imprese, pubblico e privato…). Questo impegno a ricondurre ad unità un mondo sempre più complesso, credo debba essere considerato una ...

Elezioni - la profezia di Enrico Mentana : "Entro l'anno si torna al voto" : Che intervenendo con un post su Facebook nell'infuocato dibattito del dopo-voto non prevede alcun tipo di stabilità per la scena politica italiana. 'Secondo me entro l'anno si torna a votare: la ...

Elezioni 2018. Genere - età - professione : identikit dei nuovi elettori a Cinque stelle : La cosa che più colpisce della vittoria pentastellata è la trasversalità. In questa tornata il movimento è diventato un partito non solo compiutamente nazionale ma anche interclassista e generazionale come solo il Pdl nel 2008 e la Dc negli anni d'oro, riuscirono ad essere...

TRIONFO LEGA-M5S - ELEZIONI 2018/ “Salvini populista - Di Maio no” : i prof stroncano il ‘fanta-Governo’ : Matteo Salvini e la Lega trainano la coalizione di Centrodestra alle ELEZIONI 2018: le parole del leader del Carroccio in conferenza stampa per commentare i risultati(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Elezioni : Musumeci - risultato segnale malessere profondo Sud : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Il voto delle Elezioni politiche deve spingerci ad alcune riflessioni e non basta, anche se fa piacere, evidenziare che il centrodestra sia la coalizione più votata in Italia, perché il risultato nelle regioni del Sud è il segnale di un malessere profondo che investe l

Elezioni : Musumeci - risultato segnale malessere profondo Sud : Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – “Il voto delle Elezioni politiche deve spingerci ad alcune riflessioni e non basta, anche se fa piacere, evidenziare che il centrodestra sia la coalizione più votata in Italia, perché il risultato nelle regioni del Sud è il segnale di un malessere profondo che investe le popolazioni più toccate dalla crisi”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. “In ...

Risultati Elezioni 2018 Politiche e Regionali/ Diretta proiezioni - eletti e seggi : la “profezia” di Salvini : Elezioni Politiche 2018 e Regionali: Risultati, exit poll in Diretta live, proiezioni seggi ed eletti. Chi vincerà l'Election Day? Ultime notizie: la “profezia” di Salvini sul voto(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:09:00 GMT)Risultati Elezioni 2018/ Berlusconi al Sud, le "ombre" di Di Maio e Mattarella. di A. FannaRisultati Elezioni 2018/ Tajani-Gentiloni, le 2 carte di Mattarella per il "dopo", di A. Del Duca

Elezioni - Piazza Affari apre in profondo calo - poi recupera. Sale lo spread : Grande volatilità a Piazza Affari in avvio di seduta. Dopo aver iniziato le contrattazioni in calo di oltre il 2%, in scia all'esito del voto politico, l'indice Ftse Mib ha recuperato parzialmente ...