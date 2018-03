Il nuovo film di Martin Freeman | da Sherlock all’inquietante thriller Ghost stories al

I piccoli set di “Isle of dogs” - il nuovo film di Wes Anderson : È ambientato in un Giappone futuro e pieno di cani: queste sono le riproduzioni in mostra a Londra The post I piccoli set di “Isle of dogs”, il nuovo film di Wes Anderson appeared first on Il Post.

Mediaset lancia 20 - dal 3 Aprile il nuovo canale dedicato a film e serie tv : Da martedì 3 Aprile, al numero 20 del telecomando, inizierà le trasmissioni il nuovo canale gratuito “20” edito dal Gruppo Mediaset. La posizione 20 - su cui punta esplicitamente il nome del canale - è decisamente pregiata. Dopo il tasto 9 la prima rete nazionale arriva sul telecomando proprio al numero 20 (dal 10 al 19 le emittenti sono locali e diverse di regione in regione). Il debutto della programmazione ...

Loro 1 : nuovo trailer del film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo : Dopo un primo breve teaser trailer rilasciato un paio di settimane fa, Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer di Loro 1, il nuovo film di di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi che uscirà nelle sale italiane martedì 24 aprile.Il numero "1" del nuovo trailer, che è accompagnato dalle note del classico Malafemmena di Totò, preannuncia un progetto diviso in due parti con il secondo film Loro 2 annunciato in uscita per il ...

Loro 1 - perché il trailer del nuovo film di Sorrentino è una novità : Non si ride, non si scherza e non si fa festa. Nel primo trailer ufficiale di Loro 1, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, destinato a uscire in due parti, tutti hanno gli occhi ludici mentre, in tante situazioni quante erano le stanze del precedente teaser, nel silenzio risuona solo il brano cult di Totò, Malafemmena. Qualcosa di nuovo rispetto al primo assaggio della pellicola, che invece era molto più ‘sorrentiniano‘ ...

Roma - ad aprile inizia Mostra cinematografica di film cinesi del nuovo secolo : Attraverso queste attività il pubblico italiano potrà conoscere la vasta e profonda cultura della Cina e comprendere il ricco mondo interiore del suo popolo.

Casting per il nuovo film diretto da Francesco Benigno e tanto altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per alcuni nuovi film, per una nota serie televisiva ma anche per tante altre interessanti opportunita'. Trees-Home La casa di produzione Trees-Home di Milano cerca un professionista che si occupi di post produzione fotografica. Si richiede adeguata competenza nell'utilizzo di photoshop, lightroom, compositing, grading, correzione del colore. Gli interessati ...

Captain Marvel - iniziate le riprese del nuovo film Marvel : ROMA – Primi ciak ufficiali in California del nuovo film Marvel “Captain Marvel”. Le riprese si svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans.Scritto e diretto […]

Indiana Jones - nuovo film saga al via : ... risale infatti al 2008 e, pur non avendo ricevuto lo stesso successo clamoroso dei precedenti capitoli, aveva incassato la cifra di 786 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget di 185. ...

Indiana Jones - nuovo film saga al via : ROMA, 25 MAR - Il grande ritorno si avvicina: Harrison Ford vestirà nuovamente i panni di Indiana Jones in un quinto capitolo della celebre saga cinematografica, che uscirà sul grande schermo il 19 ...

Incidente mortale sul set del nuovo film di Edward Norton - Motherless Brooklyn - Best Movie : I vigili del fuoco di New York City sono davvero i più coraggiosi del mondo. Abbiamo visto con i nostri occhi il lavoro che fanno, entrando nel fumo per assicurarsi che tutti fossero al sicuro, e ...