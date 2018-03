Il Mondo e quella sedia alzata al cielo | Video

Il Mondo e quella sedia alzata al cielo : L'immagine, che risale alla finale di Coppa Uefa del 1992 del Torino ad Amsterdam, è diventata leggendaria. In tanti lo ricordano così

Mondonico e quella sedia al cielo nella finale di Uefa del '92 : Per la cronaca, l'Ajax vinse al Coppa, ma il Torino non perse nessuna delle due partite di finale. Fatale ai granata fu il 2-2 dell'andata, con i lanceri che portarono a casa il trofeo per le reti ...

Emiliano Mondonico e quella sedia alzata in cielo : La protesta di Emiliano Mondonico è plateale, perché prende una sedia e la alza al cielo: un gesto che resterà nella storia di questo sport.

Giornata mondiale della poesia - quella collettiva più lunga del Mondo - e infinita - : Il 21 marzo si celebrano rime e versi. Ecco l'iniziativa RingraziareVoglio, al suo secondo anno di attività, e come partecipare

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al Mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

“Aiuto - continua a crescere”. Il piccolo viene al Mondo e in sala parto è choc puro. Nessuno ha mai visto una cosa come quella e i genitori sono impietriti. Eppure dalle ecografie di routine tutto era risultato normale (immagini molto forti) : “Non abbiamo mai visto nulla del genere. Nessun bambino è mai stato così così, ora per consolarci, cerchiamo di vederlo come una benedizione. Il nostro bambino speciale”. Si consola con queste parole Angel Puerto, 20 anni, mamma di Nhel Jhon Prado, il piccolo di 7 settimane che, quando è venuto alla luce, ha lasciato tutti sconvolti. Il motivo? quella protuberanza che aveva sulla testa quando è nato e che lo fa assomigliare a un unicorno. sono i ...

“Le cosce più secche del Mondo”. Il buco tra le cosce spaventa il web. La ragazza si mette di profilo davanti allo specchio e si scatta un selfie che poi posta in rete : le sue gambe sono sottilissime e fragili. In brevissimo tempo quella foto diventa virale seminando il terrore : “Aiutatela”. Poi il colpo di scena : Una donna posta una foto su Twitter e la foto – sconvolgente – diventa virale. La donna risulta avere uno spazio tra le cosce esagerato e gli utenti del web si spaventano. La ragazza, Marisol Villanueva che su Twitter si chiama semplicemente Rose, si è messa in posa davanti allo specchio, di profilo, e si è scattata una foto per mostrare a tutti il suo nuovo outfit. Immediatamente gli utenti del web che hanno visto la foto sono rimasti senza ...

“Sono felice”. Lutto nel Mondo dello sport. Rilascia un’intervista tv e muore. Mentre parlava con il giornalista - dopo quella vittoria durissima - era molto provato. Nessuno si sarebbe aspettato quell’epilogo tragico a soli 31 anni : Lutto nel mondo dello sport. Un boxeur britannico, Scott Westgarth è morto a soli 31 anni. Sabato 24 febbraio 2018 ha combattuto il suo ultimo incontro a Doncaster, battendo ai punti Dec Spelman. Si trattava in un match per le eliminatorie del titolo inglese dei medio massimi. L’incontro è stato dei più duri – 10 riprese – e sia Westgarth che il suo avversario Spelman sono andati al tappeto. A fine incontro il ragazzo ha Rilasciato ...

L'Atalanta di Gasperini vale quella di Mondonico : a Dortmund si fa l'impresa : E questa partita L'Atalanta del Gasp deve interpretarla con la sagacia di quella del Mondo . Ci vuole un pizzico di tutte le sue esperienze europee mettendoci dentro anche quelli targate 1991 in ...