Il ministro degli Esteri azero alla Farnesina

Chi sarà il prossimo ministro degli Esteri? : Il 24 marzo Gentiloni si è formalmente dimesso e il suo governo è in carica ormai solo per gli affari ordinari. Sarebbe prematuro avviare un toto-ministri già oggi, a diversi giorni dall'inizio delle consultazioni e quando ancora non si è definita una maggioranza parlamentare.Tutte le opzioni per il governo sono aperte, sebbene alcune abbiano preso quota dopo l'elezione dei presidenti delle camere. Taluni osservatori, ...

"Salvini come Andreotti nel '76 Governo con Pd e M5S astenuti" "Berlusconi ministro degli Esteri" : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e membro del gruppo di Forza Italia alla Camera. "come accadde nel 1976, può nascere un Governo con un ampio fronte di astensioni. Quindi penso..." Segui su affaritaliani.it

Caso Skripal - il ministro degli esteri britannico : “Putin dietro l’avvelentamento”. E Gentiloni chiama May : “Giusto chiedere risposte a Mosca” : Il ministro degli esteri britannico, Boris Johnson, rincara la dose: per Londra, dice, è «enormemente probabile» che l’avvelenamento dell’ex spia Sergei Skripal sia stata «una decisione di Vladimir Putin»: lo ha affermato durante una visita a un museo di Londra insieme al collega polacco, Jacek Czaputowicz. «Non abbiamo nulla contro la Russia, non...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia : Il ministro degli Esteri NordCoreano, Ri Yong-ho, è arrivato ieri in Svezia per una visita ufficiale inaspettata. Secondo diversi osservatori, l’incontro tra Ri e i membri del governo svedese suggerisce che sarà la Svezia il paese ospitante dell’atteso incontro tra The post Il ministro degli Esteri della Corea del Nord ha fatto una visita ufficiale inaspettata in Svezia appeared first on Il Post.

Ore 9 - 28 : 'L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni' : Tutti gli spettacoli sono sospesi. Sul fronte economico, la lira perde terreno cedendo pesantemente nei confronti del dollaro e le contrattazioni alla Borsa valori di Milano sono praticamente ...

Ore 9 - 28 : "L'on. Aldo Moro è stato rapito. La notizia è stata confermata all'Agenzia Italia dal ministro degli Interni" : Sono da poco passate le 9 del mattino, quando il responsabile del servizio politico dell'Agi, Vittorio Orefice, si appresta a entrare a Montecitorio. È il 16 marzo 1978 e lo attende una giornata faticosa perché quella mattina il presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, deve presentarsi alla Camera per chiedere la fiducia al suo quarto governo. Davanti all'ingresso di Montecitorio alcuni agenti di polizia in ...

Elezioni 4 marzo : no a Salvini ministro degli Interni? : Qualora il centrodestra dovesse conquistare la maggioranza alla Camera e al Senato, dopo le Elezioni del 4 marzo, Matteo Salvini non potrà essere proposto come ministro degli Interni. Lo scrive il quotidiano 'La Stampa'. Il leader leghista, infatti, potrebbe ricevere il veto direttamente dal capo dello Stato Sergio Mattarella, visti gli ultimi interventi pubblici dell'alleato di Silvio Berlusconi....Continua a leggere

Silvio Berlusconi - retroscena su Mattarella : 'Dirà no a Matteo Salvini ministro degli Interni' : Da Sergio Mattarella un no 'ad personam' contro Matteo Salvini . Il retroscena di Ugo Magri sulla Stampa la butta lì con leggerezza, ma la notizia sarebbe clamorosa. Se il centrodestra avrà la ...

ministro degli esteri Ignazio Cassis a Berlino giovedì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Netanyahu mostra il drone abbattuto all'Iran : 'Lo riconoscete? È vostro'. Il ministro degli Esteri iraniano Zarif replica piccato : Nutrita la rappresentanza tedesca: il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel; il titolare del dicastero della Difesa Ursula von der Leyen; dell'Interno Thomas de Maiziere; il ministro dell'Economia ...

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Germania - grana per Merkel Schulz cede a pressioni Spd Non sarà ministro degli Esteri : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Macerata - il ministro Orlando : 'Berlusconi e Salvini sono degli irresponsabili' : Per le loro affermazioni dopo i fatti di Macerata Berlusconi e Salvini 'si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e ...