Il meschino classismo di chi deride i parlamentari senza titoli di studio

(Di venerdì 30 marzo 2018) Uno faceva lo steward allo stadio San Paolo e non s'è mai laureato, l'altro ha la terza media, l'altro ancora prende appunti in Aula perché non conosce la macchina parlamentare e via così, a prendere in giro igrillini giudicati inadeguati rispetto all'istituzione che sono stati chiamati a rappresentare. Unche contrasta con i dettami costituzionali che molti critici si fregiano di difendere.