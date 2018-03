"Il M5s ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

Il piano del M5s per tagliare i vitalizi : Il Movimento 5 Stelle ha voluto la presidenza della Camera "perché è lì che bisogna tagliare più vitalizi", aveva dichiarato Di Maio. Che, per portare avanti il piano, dopo aver portato Roberto Fico sullo scranno più alto di Montecitorio, punta a insediare Riccardo Fraccaro nel ruolo di questore anziano. A questo punto, ci sarebbero tutte le condizioni per far passare una delibera che sarebbe ...

Pd - Martina sull’alleanza col M5s : “Noi il loro piano B? Ma per l’amor di Dio. Siamo concentrati sul nostro rilancio” : “Noi piano B dei 5 Stelle? Ma quando mai. Basta con questi piano B, C, D: come Pd Siamo concentrati sul rilancio del partito e della nostra proposta politica. Per il resto, è confermato ciò che abbiamo stabilito ogni volta che abbiamo riunito i nostri organi dirigenti: Siamo all’opposizione”. Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd L'articolo Pd, Martina sull’alleanza col M5s: “Noi il loro piano B? Ma ...

Pd - Martina sull’alleanza col M5s : “Noi il loro piano B? Ma per l’amor di Dio. Noi concentrati sul nostro rilancio” : “Noi piano B dei 5 Stelle? Ma quando mai. Basta con questi piano B, C, D: come Pd siamo concentrati sul rilancio del partito e della nostra proposta politica. Per il resto, è confermato ciò che abbiamo stabilito ogni volta che abbiamo riunito i nostri organi dirigenti: siamo all’opposizione”. Così Maurizio Martina, segretario reggente del Pd L'articolo Pd, Martina sull’alleanza col M5s: “Noi il loro piano B? Ma ...

Il M5s sta davvero preparando un piano alternativo per governare con il Pd? : In un post pubblicato su Twitter il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo annunciò sibillino quello che per alcuni commentatori si sta verificando oggi. Scriveva Grillo: "Il tango si balla in due. È basato sull'improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la posizione di ballo ...

Il M5s sta davvero preparando un piano per governare con il Pd? : In un post pubblicato su Twitter il garante del Movimento 5 stelle Beppe Grillo annunciò sibillino quello che per alcuni commentatori si sta verificando oggi. Scriveva Grillo: "Il tango si balla in due. È basato sull'improvvisazione, caratterizzato da eleganza e signoria. Se non lo si balla bene si risulta sgraziati e fuori luogo. Il passo base del tango è il passo verso di sé e la posizione di ballo ...

M5s - il piano B : 'Accordo col Pd per Luigi Zanda al Senato in cambio di Fico alla Camera' : 'Ci sentiamo presi in giro. Così Salvini appare ostaggio di Berlusconi c he lo tiene per le palle'. Dopo il vertice del centrodestra Luigi Di Maio è convinto che la richiesta del Cav di incontrarlo ...

"Dimissioni irrevocabili del premier" : il piano di Renzi per fermare M5s -Lega sulle elezioni a ottobre : ... tra Lega e 5 Stelle stesse davvero pensando di attuare un piano di cui si vocifera nei palazzi della politica. Uno scenario estremo, così riassumibile: i due primi attori usciti vincitori alle ...

Il M5s vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi invernali 2026 - fibrillazioni M5s tra Torino e Milano. Ma per il Cio la candidatura dell’Italia è solo un piano B : A Torino la maggioranza M5s di Chiara Appendino è in fibrillazione per delle Olimpiadi che sicuramente avranno come unica candidata italiana Milano (in Piemonte si disputerebbero al massimo un paio di discipline minori), e forse non si faranno mai in Italia. Nonostante la determinazione (per i suoi detrattori, quasi un’ossessione) di Giovanni Malagò di riportare i Giochi nel nostro Paese, non siamo noi i favoriti per l’edizione invernale del ...

M5s - ipotesi di 'piano B' per un governo con la Lega : Secondo fonti giornalistiche, se la partita con il Pd fosse chiusa Di Maio punterebbe ad un accordo con Salvini per riscrivere la legge elettorale -

M5s - ecco il piano per il lavoro : Il reddito di cittadinanza , gli investimenti produttivi dello Stato nei settori a più alto ritorno occupazionale, con un occhio attendo al Sud a cui destinare il 34% di questi investimenti. E ancora: ...

Il piano M5s per il lavoro ed il reddito di cittadinanza : Accanto al sussidio mensile per chi è sotto la soglia di povertà, le idee per contrastare i robot che minacciano l’occupazione. Il Movimento indica le priorità

M5s e il piano economico 'Reddito di cittadinanza - Sud e salario minimo' : Secondo Tridico, professore di Economia all'Università Roma Tre, 'il reddito di cittadinanza costa 17 miliardi complessivi, compresi i 2,1 miliardi per rafforzare i centri per l'impiego, e potrebbe ...