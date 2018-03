Il M5S è pronto a nuove elezioni

'Il M5S ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro' : 'Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo ...

"Il M5S ha un piano per l'accordo con il Pd. Di Maio pronto ad un passo indietro" : “Dal 4 aprile le cose cambieranno. Chiariremo meglio la nostra strategia. Saremo più espliciti con il Pd. Il primo giro di consultazioni andrà a vuoto. Passerà qualche giorno. Poi noi e il Pd dovremo per forza parlarci. A quel punto proporremo un programma di pochi punti, magari cinque, che vada bene a entrambi. Solo dopo, Luigi farà un passo indietro sulla premiership. Di Maio non è mica Renzi, non ...

Sgarbi : "Sono pronto a sputare in faccia a Grillo e M5S" : Vittorio Sgarbi si dimette da assessore regionale ai Beni culturali ma prima di rimettere il suo mandato ne ha per tutti. A cominciare dal presidente della Regione, Nello Musumeci, reo di non avergli risposto ai messaggi per incontrare il banchiere Guido Roberto Vitale che dovrebbe investire 39 milioni di euro per il tempio G di Selinunte. "Considero Musumeci un dipendente dei 5 stelle, mi dimetto perché non ho intenzione che sia lui a decidere ...

Salvini : «Io premier? Pronto - ma non è “o io o la morte”» Berlusconi : «Governo Lega e M5S sarebbe un ircocervo» : Il segretario della Lega Pronto anche a diventare «solo» ministro. Il governo con i 5Stelle non sarebbe un’assurdità, come dice Berlusconi: «Parliamo del programma e vediamo in Parlamento chi ci sta»

Casellati al Senato - Fico alla Camera/ Presidenti eletti : asse M5S-Centrodestra pronto per il nuovo Governo? : Casellati al Senato, Fico alla Camera: sono stati eletti i nuovi Presidenti, grazie anche al nuovo accordo fra il Movimento 5 Stelle, nonché la Lega e Forza Italia. Parte il nuovo governo(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 14:15:00 GMT)

Di Maio : M5S pronto a sostenere a Senato Bernini o profilo simile : Roma, 23 mar. , askanews, 'Per la Presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile'. Lo ha scritto Luigi Di Maio, capo politico del M5S su facebook.

Il M5S vuole essere la nuova DCPronto il partito-supermarketObiettivo : fagocitare il Pd. Il piano : Abbandonati i toni rivoluzionari, il M5S mira a fagocitare il Pd diventando un partito-supermarket che piaccia a moderati e Vaticano. Come la DC Segui su affaritaliani.it

[Il retroscena] Salvini apre a Di Maio. Pronto il patto Lega-M5S : ... "Noi siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche, ma chiaramente pretenderemo il riconoscimento del voto degli italiani che ci hanno indicato come forza politica del Paese", ha detto, in ...

M5S : Fucci il 'Pizzarotti' del Lazio. Pronto a terzo mandato con una lista civica : Per il dissidente del M5S, sindaco uscente di Pomezia, la regola dei due mandati è miope e non premia il merito. In aperto contrasto con Di Maio e con la Raggi che gli ha revocato le deleghe a vicesindaco della Città metropolitana

M5S - Di Maio pronto al passo di lato. E offre al Pd la guida del Senato : Tutti d'accordo con le riflessioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma molto poche le novità che si ricavano dalle reazioni dei partiti e dei loro leader. La convinzione di questi ...

M5S pronto a trattare anche sul programma.Ma per ora Pd chiude : Roma, 7 mar. , askanews, L'apertura di Luigi Di Maio a un confronto con tutti, lanciata il giorno dopo le elezioni e ribadita stamattina in una lettera a Repubblica, non raccoglie per ora consensi all'...