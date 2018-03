Il look anti-Trump di Kendall Jenner

I look dei parlamentari nel loro primo giorno - tra colori scuri e outfit eleganti : Alle prese con il loro primo giorno a Montecitorio, i deputati optano per outfit eleganti, dalle tinte scure. Completi grigi per gli uomini, tailleur nero tra le donne. Spezzano lo monocromia Nichi Vendola, con una sciarpa viola fantasia annodata al collo, il ministro della Giustizia Andrea Orlando, con una cravatta rosso fuoco abbinata a un completo grigio chiaro e Pierluigi Bersani con una cravatta fantasia con richiami dorati.Si conforma alle ...

Un posto al sole : ELENA - nuovo look e nuovi problemi. Anticipazioni : Termina oggi la prima settimana che ha visto nuovamente al centro della scena di Un posto al sole il personaggio di ELENA Giordano. Per l’occasione l’attrice Valentina Pace ha sfoggiato un nuovo look con capelli più scuri, ma nuovi saranno anche i problemi a cui andrà incontro la sua ELENA. Dopo le numerose traversie delle sue precedenti apparizioni, la figlia di Marina (Nina Soldano) sembra ora in procinto di ritrovare la serenità e ...

Una Vita anticipazioni : CELIA torna dall’INGHILTERRA con un nuovo look : In diversi nostri post dedicati alle anticipazioni di Una Vita, vi abbiamo parlato della volontà di CELIA (Ines Aldea) di annullare alla Sacra Rota il suo matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo): una volta accantonata l’infatuazione per il ladruncolo Cruz Bengoa (Dani Luque), la consorte tradita sentirà la necessità di doversi allontanare dal quartiere di Acacias per un certo periodo e si recherà in Inghilterra per far visita ...

Quinta puntata di È arrivata la felicità 2 del 13 marzo - anticipazioni e video anteprima : nuovo look per Angelica : Su Rai1 martedì 13 marzo, è di scena la Quinta puntata di È arrivata la felicità 2, la fiction con Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi . Nei precedenti episodi abbiamo visto come l'argomento della malattia di Angelica sia entrato nel vivo: dopo che i suoi famigliari hanno appreso la triste notizia, la donna cerca di non darsi per vinta. Con un tono brillante, a metà tra il dramma e la commedia, la serie affronta la tematica cercando di ...

“Ma al naturale è un’altra!”. Isola - dimenticate questa Francesca Cipriani. Siamo abituati a vederla così - truccatissima e - per giunta - con colori sgargianti. In Honduras - invece - la Pupa è costretta al look acqua e sapone : com’è senza un filo di make up e i capelli ribelli : Se c’è un reality in cui i vip sono praticamente messi a nudo, allora non può che essere l’Isola dei Famosi. A nudo in (quasi) tutti i sensi poi. Quello che salta subito all’occhio è l’aspetto reale dei concorrenti che, senza make up e parrucchiere a portata di mano, rischiano di sembrare irriconoscibili. Non è così per tutti, sia chiaro. Perché, per esempio, vip come Alessia Mancini e Chiara Nasti (che ha abbandonato il ...

Sanremo 2018 - ecco i look dei cantanti in gara : promossi e bocciati : Nina Zilli – Promossa. La cantante piacentina è una delle più eleganti di questo Festival. Da qualche tempo ha dato una svolta glam ai suoi gruppi e ha fascino da vendere. Ha messo da parte i look più eccentrici e ha stupito tutti già dal red carpet: al suo arrivo a Sanremo ricordava un po’ Anita Ekberg, con un lungo abito dallo scollo a cuore e una cascata di morbidi boccoli che le ricadevano su una spalla. Alla ...

Sanremo : le anticipazioni dei look : Ma sì, possiamo anche raccontarci che non vediamo l’ora di scoprire come saranno le canzoni in gara al prossimo Festival di Sanremo. Orecchiabili o autoriali? Spensierate o impegnate? Possiamo raccontarcelo, perché in fondo è pur sempre il Festival «della Canzone italiana». Ma se dovessimo dire la vera verità, ciò che attendiamo con maggiore curiosità è altro. Ovvero: i look. Perché su quell’amplificatore naturale che è il palco del ...

Caterpillar avanti tutta : bilancio e outlook ben oltre le stime : Teleborsa, - Ancora buone nuove dalla stagione delle trimestrali statunitensi: a portarle è Caterpillar , da sempre considerata un buon "barometro" delle stato di salute dell'economia globale. Il colosso dei mezzi da lavoro ha chiuso il quarto trimestre con un utile per azione di 2,16 dollari , in forte crescita rispetto agli 0,83 dollari dello stesso periodo dell'anno ...

