Il governo degli Stati Uniti ha dato il permesso a SpaceX di costruire la sua enorme rete

Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Stare al governo a ogni costo' - e il sogno Ministero degli Esteri : Stare al governo 'a tutti i costi'. Silvio Berlusconi ai suoi uomini ha dato una sola indicazione, questa. 'Non possiamo stare fuori', avrebbe confidato ai dirigenti di Forza Italia secondo un ...

Un governo Lega-M5S? Il 58% degli elettori boccia l’ipotesi : Secondo una recente rilevazione di Piepoli, solamente a un italiano su tre circa piacerebbe un esecutivo Lega-M5S, mentre il 58% degli elettori boccia questa ipotesi. Il 69% degli intervistati, inoltre, è molto scettico sulla durata e sostiene che il prossimo governo non durerà tutta la legislatura.Continua a leggere

Di Maio al Tg1 : “Apertura a tutti sui temi per formare il governo. Io il premier - si tenga conto del voto degli italiani” : Apertura a tutti sui temi, ma senza cedere di un millimetro sulla guida. Che spetta al Movimento Cinque Stelle. E non c’è nulla di prestabilito sui possibili alleati, perché il patto stretto con il centrodestra per l’elezione di Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati “non era un accordo per il governo”. Dopo aver portato a casa la presidenza della Camera, Luigi Di Maio parla al Tg1 aprendo il fronte legato alle ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 e Quota 100 non bastano - appello degli esodati al nuovo governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 41 e Quota 100 non bastano, appello degli esodati al nuovo Governo. Tutte le novità e le news di oggi, 23 marzo(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 14:54:00 GMT)

"Salvini come Andreotti nel '76 governo con Pd e M5S astenuti" "Berlusconi ministro degli Esteri" : Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario di Rivoluzione Cristiana e membro del gruppo di Forza Italia alla Camera. "come accadde nel 1976, può nascere un Governo con un ampio fronte di astensioni. Quindi penso..." Segui su affaritaliani.it

Grillo lancia M5s al governo : "Basta vaffa ma non comincerà l'era degli inciuci" : Il fondatore del Movimento: "Adesso la responsabilità di tutti è dare all'Italia una visione per i prossimi vent'anni". E, dopo la telefonata con Di Maio, Salvini apre a un governo con M5s.

Pd modello Spd : Maurizio Martina apre alla consultazione degli iscritti per le scelte strategiche - come quelle eventuali sul governo : "Penso alla Spd che ha costruito alcuni passaggi chiave con la partecipazione diretta degli iscritti", dice Maurizio Martina intervistato da Repubblica. Un passaggio non da poco, quello pronunciato dal neo-reggente del Pd: passaggio notato dai più nel partito.Il riferimento all'esperienza dei socialisti tedeschi, che con un referendum tra gli iscritti hanno sciolto il dilemma sul sostegno ad una nuova grande coalizione con Angela Merkel, ...

Centrosinistra - il piano degli anti-Renzi : 'governo con M5S e Leu'. Ma Matteo : i numeri li ho io : L'ipotesi che circola nei meandri dei Palazzi della politica, dalle parti del Nazareno, ma non nelle stanze della maggioranza renziana, è che a urne chiuse e a schede contate si arrivi alla fine a ...

Apple si piega alla Cina : consegnerà al governo di Pechino i dati degli utenti su iCloud : Alcuni esperti di privacy temono che lo spostamento renderà i dati degli utenti cinesi più vulnerabili ad un governo che ha record di censura, repressione politica e restrizioni su Internet. Jing ...

Hyperloop - il governo americano approva l’inizio degli scavi : (Foto: Kevin Krejci / flickr.com) Inizia formalmente l’avventura di Hyperloop lungo la costa orientale degli Stati Uniti d’America. Il governo americano ha approvato la richiesta di The Boring Company di preparare gli scavi tra la 53esima strada di New York e Washington D.C., luoghi che nei progetti di Elon Musk possono essere raggiunti in 29 minuti di viaggio, divisi da 364 chilometri di rete stradale che attualmente si possono percorrere in ...