Il film consigliato di oggi | venerdì 30 marzo | Inside out

Il film consigliato di oggi - giovedì 29 marzo : Forever young : Stasera Canale 5 ci propone una divertente commedia italiana che parla di quattro moderni giovani d’oggi. Il film consigliato per la serata di giovedì 29 marzo si intitola Forever young: i suoi protagonisti hanno un’età che va dai 48 ai 70 anni e ognuno di loro sembra non voler accettare il tempo che passa, ma riusciranno davvero a rimanere ragazzi per sempre? film da vedere: Forever young Forever young, film suggerito di oggi, sarà ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 28 marzo : La risposta è nelle stelle : Appassionati di storie romantiche? Allora, fazzoletti alla mano, non perdetevi il film consigliato per la serata di mercoledì 28 marzo, La risposta è nelle stelle! In prima visione Rai, la pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, racconta due storie d’amore parallele, differenti ma simili. Più di 70 anni le dividono… per poi unirle profondamente. film da vedere oggi: La risposta è nelle stelle La risposta è ...

Il film consigliato di oggi - martedì 27 marzo : Il miracolo di Fatima : Chi non conosce la storia dei tre pastorelli di Fatima? Questa sera, martedì 27 marzo, Rete 4 trasmetterà il biografico/religioso Il miracolo di Fatima, film consigliato di oggi. La pellicola, di produzione portoghese, ripercorre la vicenda dei tre bambini che nel 1917 assistettero all’apparizione della Vergine Maria, che rivelò loro il segreto che noi tutti conosciamo con il nome di “Segreto di Fatima”. film consigliato: Il ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 26 marzo : Senza tregua 2 : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti (in realtà cominciata tristemente, vista la terribile notizia della scomparsa di Fabrizio Frizzi…). Per gli appassionati di action movie, in prima visione su Rete 4 arriva Senza tregua 2, film consigliato per la serata di lunedì 26 marzo. La pellicola, del 2016, vede protagonista Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali britannico, nei panni di un ex marine al centro di una sanguinosa ...

Il film consigliato di oggi - domenica 25 marzo : Flight : Se Denzel Washington è uno dei vostri attori preferiti, allora non perdetevi Flight, il film consigliato di oggi, domenica 25 marzo! Un volo di linea, un atterraggio di emergenza, un pilota ritenuto prima eroe poi responsabile della tragedia aerea. film consigliato: Flight Flight, pellicola drammatica suggerita per la serata del 25 marzo, andrà in onda su Paramount Channel (canale 27) alle ore 21.10. Il film, del 2012, è diretto da Robert ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 23 marzo : La ragazza del dipinto : Se amate i film “in costume” tratti da storie vere, allora non perdetevi La ragazza del dipinto, film consigliato per la serata di venerdì 23 marzo. Ispirato alla giovane donna ritratta in un quadro del 1779, la pellicola racconta di Dido, figlia di un capitano inglese e di una donna di colore, e della sua vita da aristocratica, fra pregiudizi e limitazioni. film da vedere stasera: La ragazza del dipinto La ragazza del dipinto ...

Il film consigliato di oggi - giovedì 22 marzo : Tiramisù : Questa sera, in prima tv su Canale 5, una commedia italiana che vede come regista e protagonista il simpatico Fabio De Luigi, affiancato dalla bellissima Vittoria Puccini. Il film consigliato porta il nome di un irresistibile dolce: Tiramisù! Può un dessert cambiare in positivo la vita di una persona? La risposta è sì! Guardare per credere! Ecco tutte le informazioni sulla pellicola della serata. film consigliato: Tiramisù Tiramisù (2016), film ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 21 marzo : Tutte le strade portano a Roma : Questa sera, mercoledì 21 marzo, Canale 5 ci propone una Romantica prima tv. Il film consigliato di oggi è la commedia Tutte le strade portano a Roma (All roads lead to Rome), del 2015. La pellicola, ambientata nelle splendide terre del Belpaese, vede protagonisti il “nostro” Raoul Bova e l’americana Sarah Jessica Parker, star della famosissima serie tv Sex and the City. Una mamma single, un uomo riemerso dal passato, una ...

Il film consigliato di oggi - martedì 20 marzo : Sei mai stata sulla luna? : Per una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, il film consigliato di oggi, martedì 20 marzo, è la commedia Sei mai stata sulla luna? diretta da Paolo Genovese ed interpretata da Liz Solari, Raoul Bova, Neri Marcorè, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi e tanti altri attori amatissimi dal pubblico italiano. film da vedere oggi: Sei mai stata sulla luna? Sei mai stata sulla luna? è il film suggerito per la vostra serata ...

Il film consigliato di oggi - lunedì 19 marzo : In the blood : Buongiorno, buon inizio settimana e tanti auguri a tutti i papà! Avete voglia stasera di una pellicola ricca di azione? Allora non perdetevi In the blood, il film consigliato di oggi, lunedì 19 marzo! La protagonista si chiama Ava, interpretata da Gina Carano: donna dal passato difficile, vedrà sparire misteriosamente il neo marito durante la luna di miele, e partirà alla sfrenata ricerca della vertà. film da vedere oggi: In the blood In the ...

Il film consigliato oggi - sabato 17 marzo : Pets – Vita da animali : Siete pronti per 87 minuti di puro divertimento? Per grandi e piccini, il film consigliato questo sabato sera, 17 marzo, è Pets-Vita da animali, un film d’animazione che racconta come passano le giornate i nostri amici a quattro zampe, quando li lasciamo soli a casa per andare al lavoro o a scuola. Curiosi di sapere cosa fanno in nostra assenza cani, gatti, criceti, conigli ed uccellini? Allora continuate a leggere! film da vedere oggi: ...

Il film consigliato di oggi - venerdì 16 marzo : Immaturi – Il viaggio : Ad una settimana esatta dal termine di Immaturi-La serie, Canale 5 ci propone ora Immaturi-Il viaggio, film consigliato per questo venerdì 16 marzo. La pellicola, del 2012, è il sequel di Immaturi (2011) e vede i sei protagonisti alle prese con la vacanza di fine scuola, in un’isola della Grecia. Tra bugie, tradimenti, mare cristallino e serate in discoteca, gli amici quarantenni si scopriranno cambiati, ma sempre incorreggibili ...

Lo stagista inaspettato è il film consigliato di oggi - giovedì 15 marzo : Se avete voglia di una piacevole commedia, divertente ma con qualche spunto per riflettere, questa sera non perdetevi il film consigliato: Lo stagista inaspettato! Una pellicola che parla del rapporto fra diverse generazioni e della conciliazione tra lavoro e famiglia, dal punto di vista femminile e maschile. I protagonisti? Robert De Niro e Anne Hathaway! film da vedere oggi: Lo stagista inaspettato Lo stagista inaspettato, commedia del 2015, è ...

Il film consigliato di oggi - mercoledì 14 marzo : Senza tregua 2 : In prima visione su Rete 4 arriva l’action movie Senza tregua 2, film consigliato per la serata di mercoledì 14 marzo. La pellicola, del 2016, vede protagonista Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali britannico, nei panni di un ex marine al centro di una sanguinosa caccia all’uomo. film consigliato: Senza tregua 2 Senza tregua 2, film suggerito per stasera, mercoledì 14 marzo, andrà in onda in prima tv su Rete 4, alle ...