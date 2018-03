Governo - il calendario delle consultazioni al Colle : M5s per ultimo da Mattarella : Comincerà con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, per finire 30 ore dopo con i gruppi parlamentari del Movimento 5 stelle, ultimi trai big dopo la Lega. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso noto il calendario ufficiale delle consultazioni al Quirinale. Due giorni, mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, per completare il primo giro di confronti con i partiti. Dopo Casellati, la prima a parlare con ...

Il calendario delle consultazioni di Mattarella. Giovedì 5 aprile i big : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, inizierà il 4 aprile le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. Si inizia mercoledì 4 aprile alle 10,30 con i presidenti delle Camere, per concludere il 5 aprile con il Movimento Cinque Stelle. Tutti i big giovedì.Qui di seguito il calendario, come indicato dal Quirinale, per mercoledì 4 aprile:- 10,30 Presidente del Senato della Repubblica, Sen. Maria ...

Curling - Mondiali Las Vegas 2018 : quando gioca l’Italia? Il calendario - le date e gli orari delle partite degli azzurri : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali 2018 di Curling maschile, in programma a Las Vegas (USA) dal 31 marzo all’8 aprile. Gli azzurri vanno a caccia di una prestazione importante nella rassegna iridata dopo aver ben figurato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Joel Retornaz e compagni dovranno affrontare ben 12 squadre, la speranza è quella di rientrare tra le migliori 6 per potersi giocare i playoff. Di seguito il ...

Calcio femminile - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia affronta Moldavia e Belgio. Date - programma e orari delle partite. Il calendario completo : Torna in campo la Nazionale Italiana di Milena Bertolini per le gare di qualificazione ai Mondiali 2019 in Francia. Le azzurre, reduci dalla storica finale raggiunta nella Cyprus Cup ed aver guadagnato 2 posizioni nel ranking FIFA (15° posto), sono pronte ad confrontarsi e continuare il proprio percorso iridato. In vetta al gruppo 6 con tre punti di vantaggio sul Belgio (con un match in meno), avendo vinto tutte le partite disputate (4 match e 4 ...

Formula 1 2018 - il calendario delle gare e gli orari : Dal Gp di Australia ad Abu Dhabi, ecco la nuova stagione del mondiale. Vettel contro il monopolio Mercedes

Champions League - Juventus e Roma/ Date e calendario delle partite : impegni imminenti alla portata : Champions League, Juventus e Roma, Date e calendario delle partite: tour de force fra coppa e Serie A. La Vecchia Signora e la Lupa, chiamate ad un periodo senza sosta(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 19:48:00 GMT)

Motomondiale 2018 - GP Qatar 2018 : programma - orari e tv delle qualifiche delle tre classi. Il calendario del sabato di Losail : sabato 17 marzo si svolgeranno le qualifiche del GP del Qatar 2018, prima prova del Motomondiale 2018. I piloti andranno a caccia della pole position, si definiscono le griglie di partenza delle tre classi. Sul circuito di Losail si incomincia a fare sul serio, l’appuntamento è imperdibile e nessuno vuole sbagliare per poter incominciare con il piede giusto una stagione lunga e che si preannuncia molto competitiva. Nella MotoGP saranno i ...

MotoGP - Mondiale 2018 : come vederlo in tv? Il calendario delle gare in diretta e in differita su Sky e TV8 : Il 18 marzo, a Losail (Qatar), prenderà il via la stagione 2018 del MotoMondiale. Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da fino a novembre. Si inizierà con la citata tappa qatariana, concludendosi a Valencia, con la novità della Thailandia a destare curiosità. Sky trasmetterà in diretta tutte le gare del campionato di ...

Lotta salvezza Serie A - 6 squadre per due posti in 4 punti. Il calendario delle prossime giornate : Due posti per sei squadre. Due posti però che nessun club vuole ottenere perché equivalgono entrambi alla retrocessione. Dando per quasi fatta la discesa in B del Benevento, sei formazioni sono ...

calendario Serie A calcio - 28giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Tutte le partite saranno trasmesse in Diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in Diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. VENERDI' 9 MARZO: 20.45 Roma-Torino SABATO 10 MARZO: 20.45 Verona-...

calendario Serie A calcio - 28^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 9-11 marzo si giocherà la 28^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Si torna a giocare dopo la triste scomparsa di Davide Astori che ha portato alla cancellazione del turno precedente. Botta e risposta tra Juventus e Napoli in ottica scudetto: i bianconeri sono attesi dall’impegno casalingo contro l’Udinese mentre i partenopei dovranno rispondere nel posticipo domenicale contro l’Inter. I ragazzi di Max Allegri ...

calendario Mondiale MotoGP 2018 : il programma - le date e gli orari delle 19 gare della stagione : Si preannuncia un’annata davvero intensa e appassionante con MotoGP, Moto2 e Moto3 pronte a regalare spettacolo durante i 19 Gran Premi che ci terranno compagnia da marzo a novembre. Si inizierà come da tradizione a Losail in Qatar e si concluderà a Valencia con la novità della Thailandia. Il programma è davvero fittissimo con le gare che si svilupperanno dal 18 marzo al 18 novembre: Marc Marquez, Valentino Rossi, Maverick Vinales, Andrea ...

calendario Serie A calcio - 26^ giornata : tutti gli orari delle partite e come vederle in tv e Diretta Live streaming : Nel weekend del 24-26 febbraio si disputerà la 26^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Sarà un turno fondamentale in ottica classifica generale. Prosegue la sfida a distanza per lo scudetto tra Napoli e Juventus: i bianconeri saranno impegnati domenica alle ore 18.00 contro l’Atalanta, i partenopei replicheranno nel posticipo di lunedì sera sul campo del Cagliari. Si infiamma anche la lotta per un posto in Champions League: ad aprire le ...