Il caffè “può causare il cancro” | giudice vuole che sia scritto nelle avvertenze

meteoweb.eu

: Un giudice californiano ha deciso che i produttori di caffè dovranno informare i loro clienti che il caffè può caus… - ilpost : Un giudice californiano ha deciso che i produttori di caffè dovranno informare i loro clienti che il caffè può caus… - farro50farro : Il caffè può causare il cancro, arriva la sentenza: sia scritto sulle avvertenze - Secolo d'Italia - jovinow : RT @ilpost: Un giudice californiano ha deciso che i produttori di caffè dovranno informare i loro clienti che il caffè può causare il cancr… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Undello Stato della California ha deciso che i produttori dovranno informare i clienti (inserendo etichette come per le sigarette) sul fatto che ilpuòil cancro: il motivo risiederebbe nel fatto che la bevanda contiene un composto chimico ritenuto tossico, l’acrilammide, che si produce nella fase di preparazione ma è presente anche nel prodotto finale finale, anche se in quantità minime. L’acrilammide, spiega l’Efsa, l’Autorità europea sulla sicurezza alimentare, “è una sostanza chimica che si forma naturalmente negli alimenti amidacei durante la cottura ad alte temperature come frittura, cottura al forno e alla griglia e anche durante i processi di trasformazione industriale a oltre 120° C e bassa umidità. Il principale processo chimico che causa ciò è noto come “reazione di Maillard” ed è la stessa reazione che rende i cibi abbrustoliti ...