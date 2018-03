Il 2 aprile Giornata mondiale autismo | monumenti illuminati di blu

Serie A - anticipi e posticipi fino alla 17esima giornata : Juventus-Napoli il 22 aprile alle 20.45 : È stato fissato per domenica 22 aprile alle 20.45 il big match tra Juventus e Napoli che potrebbe essere decisivo nella corsa allo scudetto. È quanto ha stabilito la Lega di Serie A, che ha fissato ...

Il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo : i monumenti si illumineranno di blu : Il 2 aprile si celebrerà la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nella notte tra domenica 1 aprile e lunedì 2 anche in Italia numerosi monumenti simbolici si illumineranno di blu, il colore scelto per sensibilizzare sul disturbo e sulle sindromi correlati. L'articolo Il 2 aprile la Giornata Mondiale dell’Autismo: i monumenti si illumineranno di blu ...

Pronostici Eredivisie 31 marzo-1 aprile : consigli scommesse 29^ giornata : Il rientro dalla pausa per le nazionali spezza un po’ la nostra routine di Eredivisie, dove eravamo abituati a ben tre giorni di gare. Niente anticipo del venerdì (e quindi anche i nostri consigli per le scommesse slittano di un giorno), mentre sabato andranno in scena quasi tutte le protagoniste della lotta salvezza: il Roda, lo Sparta Rotterdam ed il Breda in trasferta (contro Vitesse, Zwolle e PSV), in casa il Willem II (contro ...

Giornata Internazionale dell'autismo : il 2 aprile : Come ogni anno il 2 aprile si celebra la Giornata Internazionale dell'autismo. E' stata istituita nel 2007 dall'Onu. Sensibilizzare la patologia.

Pronostici Ligue 1 - 31 Marzo e 1-4 aprile 2018 : Consigli Scommesse 31^ Giornata : Sabato 31 Marzo 2018, si giocheranno le restanti partite della 31esima Giornata di Ligue 1, la quale è stata aperta ufficialmente da Nizza e Psg il 18 Marzo scorso, con i parigini vincenti per 1-2, vittoria con la quale hanno allungato a +17 dal Monaco. Attenzione invece alla terza posizione dove il Marsiglia ora, detiene solo 2 punti in più rispetto al Lione, vittorioso proprio al Velodrome, nella scorsa Giornata di campionato. Gran ...

10 aprile 2018 - giornata internazionale della medicina omeopatica : consulti gratuiti in tutta Italia : In occasione della giornata internazionale della medicina omeopatica, martedì 10 Aprile l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia (A.M.I.O.T.) promuove anche quest’anno l’iniziativa “Stiamo bene… naturalmente!”: su tutto il territorio nazionale gli studi medici, odontoiatrici e veterinari associati offriranno al pubblico consulti gratuiti per sensibilizzare sull’importanza di un corretto stile di vita, illustrare le basi della ...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...

Il derby tra Milan-Inter della 27esima giornata di Serie A si recupererà mercoledì 4 aprile : Il derby tra Milan-Inter della 27esima giornata di Serie A, rimandato lo scorso 4 marzo per via della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, si recupererà mercoledì 4 aprile alle 18.30. Lo ha comunicato oggi la Lega Calcio: l’orario The post Il derby tra Milan-Inter della 27esima giornata di Serie A si recupererà mercoledì 4 aprile appeared first on Il Post.

Serie A - ad aprile il recupero della 27esima giornata. : ... Milan-Inter, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina dell'8a giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim, programmate per domenica 4 marzo 2018, a seguito della tragedia che ha colpito il mondo ...

Recuperi 27°giornata di Serie A : si gioca il 3 e il 4 aprile. Derby di Milano in sospeso : Ora è ufficiale: sei dei sette Recuperi della 27esima giornata di Serie A disputeranno tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile. Domenica scorsa, infatti, vista la morte improvvisa di Davide Astori, capitano della Fiorentina, l'Aic, tutti i club di A e B, tutti i calciatori e le istutizioni hanno convenuto che fosse impossibile disputare la giornata di campionato. L'unica partita ancora sospesa è il Derby di Milano tra il Milan di Gattuso e ...

Serie A recuperi 27^ giornata : Benevento-Verona 4 aprile - Milan-Inter da definire : Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire. La Lega Serie A ha comunicato date e orari dei recuperi The post Serie A recuperi 27^ giornata: Benevento-Verona 4 aprile, Milan-Inter da definire appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Serie A - ad aprile il recupero della 27esima giornata : Roma, 9 mar. (AdnKronos) – Saranno recuperate il 3-4 aprile le gare della 27esima giornata (ottava di ritorno) del campionato di Serie A. Il Commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, visto il rinvio a data da destinarsi delle gare Atalanta-Sampdoria, Benevento-Hellas Verona, ChievoVerona-Sassuolo, Genoa-Cagliari, Milan-Inter, Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina dell’8a giornata di ritorno del Campionato di Serie A Tim, ...

Serie A - ad aprile il recupero della 27esima giornata : Saranno recuperate il 3-4 aprile le gare della 27esima giornata , ottava di ritorno, del campionato di Serie A. Il Commissario della Lega Serie A, Giovanni Malagò, visto il rinvio a data da destinarsi ...

Serie B - il 2 e 3 aprile si recuperano le sei gare rinviate della 29giornata : Verranno recuperate lunedì 2 e martedì 3 aprile le gare dell'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie B, rinviate sia a causa delle condizioni meteo che per l'improvvisa morte di Davide ...