I segreti di Wind River | uno dei più bei noir della stagione in sala dal 5 aprile – Clip

(Di venerdì 30 marzo 2018) Wyoming, esterno notte, montagne ghiacciate. In una distesa di terra che pare infinita una ragazza fugge disperata con la neve alta fino alle ginocchia. Sarà l’ufficiale federale Cory Lambert (Jeremy Renner), di solito addetto alla caccia di animali pericolosi tra i boschi, a trovare per caso il cadavereragazza. Assieme alla giovane agente dell’FBI, Jane Banner (Elizabeth Olson), Lambert cercherà faticosamente di riportare giustizia nelle riserva indiana di, un luogo dove non esiste più la legge, ma solo la violenza primitiva dell’uomo e il muto e spietato scorrerenatura. Uscirà inil 52018 Idi, uno dei più bei, distribuito da Leone Film Group ed Eagle Pictures di cui il Fattoquotidiano vi presenta unain esclusiva. Alla regia lo sceneggiatore di Sicario e Hell or High water, Taylor ...