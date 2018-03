ilpost

: I piccoli set di “Isle of dog”, il nuovo film di Wes Anderson - ilposticino : I piccoli set di “Isle of dog”, il nuovo film di Wes Anderson - GMammetti : Piccoli sprazzi di realtà quotidiana. Ne scrivo qui: -

(Di venerdì 30 marzo 2018) È ambientato in un Giappone futuro e pieno di cani: queste sono le riproduzioni in mostra a Londra Iset di “Isle of dog”, ildi WesIl Post.