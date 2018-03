I pensionati non sono la priorità | nei pensieri del M5s c' è il taglio ai vitalizi di ex

“Gli Stati Uniti non sono un paese per pensionati - l’Ecuador sì. Solo qui viviamo il nostro sogno americano” : Hanno lavorato per tutta la vita e ora sono costretti ad abbandonare il loro paese per andare alla ricerca del benessere che gli era stato promesso. sono centinaia i pensionati americani che nell’ultimo decennio hanno detto addio alla bandiera a stelle e strisce per passare la loro vecchiaia in Ecuador. Con in tasca i risparmi di una vita, non si scappa Solo dal fallimento del sogno americano ma anche da una sanità che non garantisce una ...