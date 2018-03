I nuovi progetti di Giulia De Lellis ed Ivanka Mrazova : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo occupandoci di due personaggi molto seguiti e molto chiacchierati sui social ed in televisione. Stiamo parlando di Giulia De Lellis ed Ivanka Mrazova che qualche ora fa hanno stupito tutti i loro fans con un loro post pubblicato sui social. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. L'amicizia di Giulia De Lellis ed Ivanka Mrazova Tutti gli amanti del gossip sicuramente ricorderanno come Giulia De ...

ALESSANDRA AMOROSO/ “Ho faticato ad accettare il mio successo”. I suoi nuovi progetti (Verissimo) : ALESSANDRA AMOROSO ospite di Silvia Toffanin. La cantante di Galantina quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di carriera. I suoi inizi e l’accettazione del successo.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 13:42:00 GMT)

Nada Malanima in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...

Nada Malanima : in arrivo una primavera ricca di nuovi progetti con un film e un nuovo album. : Una primavera di nuovi progetti per l’eclettica cantante Nada Malanima: in arrivo un film e un nuovo album. Giovedì 19 aprile esce in sala Untitled – Viaggio senza fine, l’ultimo capolavoro del regista di Workingman’s Death Michael Glawogger, co-diretto da Monika Willi e distribuito da ZaLab. Sarà proprio la cantante la voce narrante d’eccezione per la versione italiana (l’attrice Fiona Shaw nella versione internazionale) e accompagnerà lo ...

Doppia candidatura per Alessandro Borghi ai David 2018 ma niente statuetta : due nuovi progetti all’orizzonte : Per il pubblico è soprattutto il glaciale Numero 8 di Suburra e Suburra La Serie, ma Alessandro Borghi ai David 2018 ha dimostrato di essere una vera e propria rivelazione del nostro cinema presentandosi alla serata con una Doppia candidatura per due ruoli ben differenti. Proprio Suburra, nel 2016, gli aveva regalato la sua prima candidatura e la consacrazione nel cinema, la stessa che gli ha permesso di dimenticare il suo passato da stuntman ...

Roma. Avviso pubblico a sostegno progetti creatività e nuovi talenti : È online l’Avviso pubblico per manifestazioni di interesse alla presentazione di proposte progettuali da realizzarsi presso la Galleria delle Vasche

Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali : ALL MUSIC NEWS Gianni Testa e Fabio Barnaba insieme per due nuovi progetti musicali Il producer e vocal coach calabrese e l’orchestratore dell’ultimo disco di Francesco Gabbani al lavoro in Puglia per gli album di Antonella Sgobio e Valentina Martucci. OSTUNI (BR, 16.3.2018) – Ancora un’importante collaborazione per Gianni Testa. Il producer e talent scout calabrese è infatti attualmente impegnato con Fabio Barnaba, arrangiatore e ...

Motta l’Artista più promettente della nuova generazione al lavoro su nuovi progetti : Motta firma con Trident Music s.r.l. per il tour che seguirà l’uscita del nuovo progetto artistico del cantautore giá anticipato dal lancio del video di “Ed è quasi come essere felice” , pubblicato a fine gennaio da Sugar. TRIDENT MUSIC SRL è una realtà di vertice nello show business italiano, capitanata da Maurizio Salvadori e formata da un team di professionisti, ed una vastissima rete di collaboratori. Lo stesso Maurizio Salvadori: ...

I nuovi progetti di Katia Greco : Laureata in Scienze Biologiche, nel 2005 debutta come attrice teatrale con lo spettacolo "Ombre e Penombre" scritto e diretto da Patrizia Tedesco a cui seguiranno altri spettacoli di successo come "...

La Disney fissa le release di 6 nuovi cinecomic Marvel e numerosi altri progetti - Best Movie : ... cancellato Penguins " 19 aprile 2019 Live Action Disney " 4 ottobre 2019 Nicole " Precedentemente previsto l'8 novembre 2019: spostato in streaming Live Action Disney " 8 novembre 2019 Live Action ...

Raggi : Roma - domani deposito progetti due nuovi impianti Ama : Raggi: domani saranno depositati in Regione due progetti di nuovi impianti di compostaggio Roma – Virginia Raggi, Sindaca di Roma, è intervenuta ai microfoni di ‘RadioRadio’. “Su Ama... L'articolo Raggi: Roma, domani deposito progetti due nuovi impianti Ama su Roma Daily News.

Porsche : realtà aumentata per il controllo qualità dei nuovi progetti : ... chiamiamolo così, in maniera forse un po' impropria, ma è per meglio comprenderne le peculiarità, è la possibilità di inviare via streaming il processo di test, per consentirne la visione in tempo ...

Catena della Solidarietà : creato fondo a sostegno nuovi progetti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma : Prosegue la collaborazione con il circuito Efa e Cinema al Maxxi presentati oggi a Roma i primi 3 progetti di Alice nella città in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma per... L'articolo Alice nella città presenta 3 nuovi progetti in collaborazione con la Fondazione Cinema per Roma su Roma Daily News.