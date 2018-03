I Fantastici 4 | trama cast e curiosità del film con Jessica Alba

tvzap.kataweb

(Di venerdì 30 marzo 2018) Martedì 3 aprile alle 21.25 su Italia1 va in onda I4,del 2005 diretto da Tim Story, prodotto dalla 20th Century Fox e basato sull’omonimo fumetto della Marvel Comics creato da Stan Lee e Jack Kirby. I4, il trailer I4,Quattro amici (Reed Richards, i fratelli Susan e Johnny Storm e Ben Grimm) insieme al dottor Victor von Doom partono per una missione spaziale a scopo scientifico finanziata da von Doom. Una volta in orbita però, a causa di un imprevisto, una nube di raggi cosmici li investe modificando il loro DNA. Reed comincia ad avere la capacità di allungarsi, Sue di essere invisibile e creare campi di forza, Johnny di dar fuoco al proprio corpo e Ben diventa una massa di pietra. Insieme formano il gruppo deiQuattro e il loro compito è quello di difendere il mondo dal terribile e crudele Dottor Doom. I4, ...