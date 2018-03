I dialoganti del Pd Dopo Franceschini si muove Orlando | Con M5S dialogo

huffingtonpost

(Di venerdì 30 marzo 2018) Si è mosso Dario, si muovono anche altridentro il Pd. Sono coloro che vogliono che il Pd torni a giocare un ruolo attivo nel processo di formazione del Governo, che sieda al tavolo con il Movimento 5 Stelle per trovare punti di convergenza.C'è il ministro della Giustizia Andrea, leader della minoranza dem, che in un'intervista al Corriere della Sera dice che "il tocca a loro non è una linea" e che il Pd rischia di "smarrire la sua funzione". C'è il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli, che sulle pagine del Mattino dice che chiede "una partecipazione più attiva alla vita istituzionale" ed è bene che "gli eletti dem tornino a discutere". C'è il senatore Gianrico Carofiglio che in un'intervista al Fatto Quotidiano definisce "immaturo" il Partito democratico e aggiunge: "Io dico che si va e ...