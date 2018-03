I 5 Stelle puntano sui vitalizi | lite sul reddito di cittadinanza

Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla presidenza della Camera : Partita ancora tutta da giocare sulle presidenze delle due Camere, primo step delle future prove di dialogo per la formazione di una maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato oggi a sondare le altre forze politiche, rivendicando, da primo partito, la presidenza di Montecitorio. Ma anche la Lega punta, secondo quanto si apprende, ad avere la titolarità di uno dei due rami del Parlamento e ancora lontana resta la ...

Perché i 5 Stelle puntano tutto sulla presidenza della Camera : Partita ancora tutta da giocare sulle presidenze delle due Camere, primo step delle future prove di dialogo per la formazione di una maggioranza di Governo. Il Movimento 5 Stelle ha iniziato oggi a sondare le altre forze politiche, rivendicando, da primo partito, la presidenza di Montecitorio. Ma anche la Lega punta, secondo quanto si apprende, ad avere la titolarità di uno dei due rami del Parlamento e ancora lontana resta la ...

L'effetto dirompente del 30%. I Cinque Stelle puntano a un terzo dell'elettorato : C'è una soglia psicologica che il quartier generale di Luigi Di Maio ha compulsato fino a stamattina. È quella che vede il 3 come prima cifra del risultato elettorale del Movimento 5 Stelle. Raccogliere il 28, 29% sarebbe un ottimo risultato. Permetterebbe di affermarsi come prima forza politica del paese, sarebbe spendibile come una vittoria. Ma superare il 30 avrebbe un effetto dirompente. Prima della gran chiusura a piazza del ...