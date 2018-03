I 5 Stelle come la Dc | al centro di Montecitorio

Come fai sbagli (se sei un 5 Stelle) : di Luca Tufano In questi giorni si fa un gran parlare attorno a due iniziative del Movimento 5 stelle, una riconducibile al movimento nel suo insieme, ovvero l’elezione dei presidenti delle Camere, e una seconda relativa al neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico. Aver dato, responsabilmente, i propri voti per eleggere il Presidente del Senato, dopo aver evitato che un condannato – Paolo Romani – fosse eletto in quella ...

Come la pensa Assange sul Movimento 5 Stelle : "Sono felice di sostenere qualsiasi policy particolare di qualsiasi partito utile per le nostre fonti o per il dibattito. Durante le elezioni Usa del 2016, sono intervenuto all'assemblea inaugurale del partito dei verdi di Jill Stein perché aveva una posizione forte sulla protezione dei whistleblower?, inclusi Edward Snowden e Chelsea Manning. Nel caso dei Cinque stelle, hanno politiche di trasparenza e hanno fatto ...

Standing ovation per Fico ma un 5Stelle resta seduto e scuote la testa : 'Come si fa?' : Agenzia Vista, Roma, 24 marzo 2018 Standing ovation per Fico ma parlamentare M5s resta seduto e scuote la testa Come si fa Il Movimento 5 Stelle ha ufficializzato la candidatura di Roberto Fico alla ...

Ballando con le Stelle - gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar frutto della chirurgia? Come averli : Ballando con le stelle, gli occhi di ghiaccio di Akash Kumar frutto della chirurgia? Come averli Siete rimasti anche voi folgorati dagli occhi color ghiaccio di Akash Kumar, concorrente di Ballando ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : come andò veramente nel 2013 tra Bersani e i Cinque Stelle : E’ vero che l’Istat segnala un nuovo boom dell’occupazione e che quindi il Jobs act di Matteo Renzi ha portato buoni risultati in termini di lavoro all’Italia? E’ vero che, Cinque anni fa, nel marzo 2013, fu per quella diretta streaming alla Camera tra i Cinque Stelle – rappresentati da Roberta Lombardi e Vito Crimi – e Pierluigi Bersani che non nacque un’intesa fra i loro partiti e che, dunque, ...

Ballando con le Stelle 2018/ Milly Carlucci : ecco come organizza le puntate - la sua giornata nel backstage : Ballando con le stelle 2018: nasce l'amore tra concorrenti e maestri? Beccati insieme Cristina Ichi e Luca Favilla, Giaro Giarratana e Lucrezia Lando.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:29:00 GMT)

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith : “il cancro è tornato ma io combatterò come una guerriera” : Carolyn Smith la brillante Presidente di Giuria di Ballando Con Le Stelle ha fatto sapere: “Il male è tornato ma so come combattere” La coreografa britannica, sempre puntuale e precisa nei suoi giudizi sul ballo racconta la nuova scoperta del tumore. Un male che l’ha già colpita in passato e che aveva sconfitto, ma che ahimè è tornato! Carolyn Smith di Ballando promette che combatterà come una guerriera Il tumore è uguale a quello ...

Veltroni e Gentiloni parlano di Roma come metafora dell'Italia a 5 Stelle : Ci sono settori sui quali Roma può sviluppare le proprie vocazioni moderne, proiettate sul futuro, senza immaginare di difendere un modello è un tipo di economia che è già molto cambiata".

“Arriva lei!”. Concorrente ‘top’ a Ballando con le Stelle. La voce era nell’aria da settimane. E tutti si chiedono già come farà Milly Carlucci a gestire il suo caratterino : L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è iniziata col botto. Tra la bellissima Gessica Notaro e le classiche freddure di Selvaggia Lucarelli (che da poco ha citato in giudizio Alba Parietti dopo gli stracci volati nella scorsa stagione), Milly Carlucci ha il suo bel da fare per tenere tutto sotto controllo. E tanto dovrà faticare se è vero che un nuovo volto starebbe per scendere i pista. Si tratta di Roberta Bruzzone. La celebre ...

Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle / Milly Carlucci : “Grande personaggio!” - come si fa con la Lucarelli? : Barbara d’Urso a Ballando con le stelle: Lady Cologno sarà ballerina per una notte, le parole di Milly Carlucci: “Grande personaggio!”, come si fa con Selvaggia Lucarelli?(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 18:41:00 GMT)

Selvaggia Lucarelli - canna-gate a Ballando con le Stelle/ “Akash Kumar - ti fai le canne come Francesco Monte?” : Selvaggia Lucarelli, canna-gate a Ballando con le Stelle: “Akash Kumar, ti fai le canne come Francesco Monte?”. Battuta sul caso dell'Isola dei Famosi 2018: le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Ballando con le Stelle 2018 : ecco come si vota da casa : Ballando con le Stelle come ogni anno il televoto è indispensabile per decretare la classifica finale di ogni puntata: a Ballando con Le Stelle 2018 il pubblico da casa può, ogni settimana, confermare o ribaltare l’esito delle votazioni della giuria. ecco in quali modalità. Il televoto può avvenire attraverso chiamata da numero fisso o con l’invio di sms. Per quanto riguarda le telefonata, il numero da chiamare è l’894.001: ...

Chi è il Robot di Ballando con le Stelle e come funziona? Tutte le curiosità sul terzo conduttore : Vi state chiedendo chi è il Robot di Ballando con le stelle 2018, terzo conduttore insieme a Milly Carlucci e Paolo Belli? Rispondiamo subito dicendo che il suo nome è Robozao ed è stato studiato da un'azienda americana con sede nella Silicon Valley, ma ormai è famoso in tutto il mondo - in particolare in Brasile, pare - e Rai Uno lo porterà anche in Italia, per farlo conoscere anche nel nostro Paese. come? Parteciperà a Ballando con le stelle ...

Come non detto - l'industria italiana non teme i 5 Stelle - e lancia un messaggio agli sconfitti - : 'Riteniamo che alcuni provvedimenti abbiamo dato effetti sull'economia reale in questo momento storico, in particolare il Jobs Act e il piano Industria 4.0 . Smontarli - avverte - significa ...