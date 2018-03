I 5 modelli di jeans più cool di stagione Parola delle celebrity

vanityfair

: Dopo il reggiseno push-up ora anche disponibili i jeans?? ???? Dal Brasile una stilista si occupa di creare modelli p… - inVIPtus_IT : Dopo il reggiseno push-up ora anche disponibili i jeans?? ???? Dal Brasile una stilista si occupa di creare modelli p… - libertfly : Gonne di jeans: 6 modelli fantastici e come abbinarli - labstoreit : Pronti per #pasquetta? Nuovi arrivi #liujo appena consegnati e già disponibili, assieme a tanti altri nuovi modelli… -

(Di venerdì 30 marzo 2018) Ci sono quelli che usiamo come prova del nove quando dobbiamo capire se è davvero il momento di un detox. Quelli che non metteremo sicuramente mai più, ma sono il ricordo nostalgico di un periodo bellissimo. Quelli che ci stanno per abbandonare, ma li indossiamo senza sosta fino al loro ultimo secondo di vita. Quelli che non ci piacevano più e che invece ora, magicamente, sono di nuovo i nostri preferiti. Quelli che, se non sappiamo cosa mettere, sono la nostra ancora di salvezza. Stiamo parlando dei, ovviamente, quel capo che, tra tutti quelli che vengono definiti must have, è il must have per antonomasia, di cui possediamo, più o meno tutti, una vera e propria collezione e che non ci stancheremo mai di comprare. La denim obsession vale per noi comuni mortali ma anche per le celebs, che li usano come passepartout ma che sono le prime a cavalcare le tendenze indossando i...